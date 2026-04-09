Tabii platformunun en iddialı ve güçlü yapımlarından olan Gassal dizisi, ilk sezonunu 21 Aralık 2024 yılında izleyicisiyle buluşturur iken, tahminlerin de ötesinde bir başarı elde ederek izlenme rekorları kırmayı başarmıştı. İlk sezonu izleyiciler arasında tam not alan ve uzun süre de konuşulmaya devam eden Tabii projesi Gassal; yeni sezon konusu ve oyuncu kadrosuyla adından bahsettirmeye devam etmişti. Dizinin ikinci sezon başrol kadın oyuncusu olarak kendini gösteren Hande Soral ile Popstar şarkı yarışmasındaki performansıyla şöhret kazanan Bayhan'ın şarkı sürprizi projeye damga vuran en önemli iki isim iken; dizinin üçüncü sezonu için meraklar artmıştı. Gassal dizisi ikinci sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan iddialı proje için izleyiciler artık ümitsizliğe kapılmış ve Gassal üçüncü sezonun devam etmeyeceği kanısına varmıştı. Gassal dizisi yeni sezon bölümleri için uzun süren bekleyişten sonra geçte olsa nihayet müjdeli haber geldi. Aylardır Gassal dizisi yeni sezon çekimlerini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında devamlı olarak arattıkları "Gassal 3. sezon ne zaman çıkacak?", ""Gassal dizisi 3. sezon oyuncuları belli mi", "Gassal 3.sezon konusu nedir, nereden yayınlanacak?" sorularının yanıtını buldu.

HABERİN ÖZETİ Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir? Tabii platformunun sevilen dizisi Gassal'ın merakla beklenen üçüncü sezonu 10 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Gassal dizisinin üçüncü sezon bölümleri 10 Nisan Cuma günü Tabii platformunda yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunda başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alacak. Üçüncü sezonda Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Timuçin Esen gibi isimler de yer alacak.

TRT'nin dijital platformu Tabii kanalının sevilen yapımlarından olan Gassal dizisinin 3. sezon bölümleri; 10 Nisan Cuma günü Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

Uzun zamandır merakla beklenen Tabi projesi "Gassal'' dizisinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur,

Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş, Timuçin Esen, Kubat, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu, Yavuz Mert, Meral Çetinkaya, Yunus Emre Yıldırımer, Serhat Kılıç, Mesut Akusta gibi önemli isimler rol alıyor.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

Oyuncu Karakter Ahmet Kural Baki Hande Soral Nihan Öykü Gürman Emir Benderlioğlu Şoför Erdal Cindoruk Aziz Ebru Cündübeyoğlu Buse Mesut Akusta Haris Kenan Çoban Mülayim Yağız Serhat Mustafa Kılıç Belediye Başkanı Muzaffer Gündüz Demir Karahan Hüseyin Seda Akman Ayten Taşçı

GASSAL 3. SEZON BÖLÜMLERİNDE YASEMİN SAKALLIOĞLU VE TİMUÇİN ESEN SÜRPRİZİ!

Gassal dizisinin 3. sezonuna yçnelik yayın takviminin netlik kazanmasıyla birlikte izleyiciler, Gassal 3. sezon oyuncularını araştırmaya başladı.

Tıpkı ikinci sezonda olduğu gibi üçüncü sezonda da yine aynı isimlerin başrolde olacağı Gassal dizisi 3. sezonda; Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Timuçin Esen gibi sürpriz isimlerde Gassal dizisi 3. sezon için yeni karakterlerine bürünecek.