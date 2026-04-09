Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

Yönetmeni Selçuk Aydemir olan senaryosu ise Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınan Gassal dizisi 3. sezon bölümleri için ayrıntılar bir bir ortaya çıkmaya başladı. TRT'nin Tabii platformunun uzun zamandır merakla beklenen projesi Gassal dizisi 3. sezon bölümlerine dair en çok araştırılan konu başlıkları ise; Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? Gassal dizisi 3. sezon nereden izlenir?

Tabii platformunun en iddialı ve güçlü yapımlarından olan dizisi, ilk sezonunu 21 Aralık 2024 yılında izleyicisiyle buluşturur iken, tahminlerin de ötesinde bir başarı elde ederek izlenme rekorları kırmayı başarmıştı. İlk sezonu izleyiciler arasında tam not alan ve uzun süre de konuşulmaya devam eden Tabii projesi Gassal; yeni sezon konusu ve oyuncu kadrosuyla adından bahsettirmeye devam etmişti. Dizinin ikinci sezon başrol kadın oyuncusu olarak kendini gösteren ile Popstar şarkı yarışmasındaki performansıyla şöhret kazanan Bayhan'ın şarkı sürprizi projeye damga vuran en önemli iki isim iken; dizinin üçüncü sezonu için meraklar artmıştı. Gassal dizisi ikinci sezon bölümlerinin yayınlanmasının ardından uzun bir süre sessizliğini koruyan iddialı proje için izleyiciler artık ümitsizliğe kapılmış ve Gassal üçüncü sezonun devam etmeyeceği kanısına varmıştı. Gassal dizisi yeni sezon bölümleri için uzun süren bekleyişten sonra geçte olsa nihayet müjdeli haber geldi. Aylardır Gassal dizisi yeni sezon çekimlerini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında devamlı olarak arattıkları "Gassal 3. sezon ne zaman çıkacak?", ""Gassal dizisi 3. sezon oyuncuları belli mi", "Gassal 3.sezon konusu nedir, nereden yayınlanacak?" sorularının yanıtını buldu.

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

Tabii platformunun sevilen dizisi Gassal'ın merakla beklenen üçüncü sezonu 10 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşuyor.
Gassal dizisinin üçüncü sezon bölümleri 10 Nisan Cuma günü Tabii platformunda yayınlanacak.
Dizinin üçüncü sezonunda başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alacak.
Üçüncü sezonda Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Timuçin Esen gibi isimler de yer alacak.
Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş, Timuçin Esen, Kubat, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu, Yavuz Mert, Meral Çetinkaya, Yunus Emre Yıldırımer, Serhat Kılıç, Mesut Akusta gibi isimler bulunuyor.
GASSAL 3. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK? GASSAL 3. SEZON YAYIN TARİHİ:

TRT'nin dijital platformu Tabii kanalının sevilen yapımlarından olan Gassal dizisinin 3. sezon bölümleri; 10 Nisan Cuma günü Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

Başrolünde yine ile Hande Soral'ın olduğu Gassal dizisi 3. sezon bölümleri yarın itibariyle Tabii dijital platformunda izleyicisiyle bir arada buluşabilecek.

GASSAL DİZİSİ 3. SEZON OYUNCU KADROSUNA HANGİ İSİMLER VAR? GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI:

Uzun zamandır merakla beklenen Tabi projesi "Gassal'' dizisinin oyuncu kadrosudna; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur,

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş, Timuçin Esen, Kubat, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu, Yavuz Mert, Meral Çetinkaya, Yunus Emre Yıldırımer, Serhat Kılıç, Mesut Akusta gibi önemli isimler rol alıyor.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?
OyuncuKarakter
Ahmet KuralBaki
Hande SoralNihan
Öykü Gürman
Emir BenderlioğluŞoför
Erdal CindorukAziz
Ebru CündübeyoğluBuse
Mesut AkustaHaris
Kenan ÇobanMülayim Yağız
Serhat Mustafa KılıçBelediye Başkanı Muzaffer Gündüz
Demir KarahanHüseyin
Seda AkmanAyten Taşçı

GASSAL 3. SEZON BÖLÜMLERİNDE YASEMİN SAKALLIOĞLU VE TİMUÇİN ESEN SÜRPRİZİ!

Gassal dizisinin 3. sezonuna yçnelik yayın takviminin netlik kazanmasıyla birlikte izleyiciler, Gassal 3. sezon oyuncularını araştırmaya başladı.

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

Tıpkı ikinci sezonda olduğu gibi üçüncü sezonda da yine aynı isimlerin başrolde olacağı Gassal dizisi 3. sezonda; Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Timuçin Esen gibi sürpriz isimlerde Gassal dizisi 3. sezon için yeni karakterlerine bürünecek.

Gassal 3. sezon oyuncuları kimler? Gassal 3. sezon nereden ve nasıl izlenir?

