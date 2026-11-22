TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin dördüncü sezonu, Nihan karakterinin akıbetine ilişkin merak edilen soruları gündeme taşıdı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda, Nihan'ın ölümünden dört yıl sonrasına geçildi.

Hande Soral'ın canlandırdığı Nihan'ın ölümünün ardından Baki'nin yeniden yalnız bir hayat sürdürdüğü görülürken, izleyiciler ölümün nasıl gerçekleştiğini araştırmaya başladı. Özellikle üçüncü sezon finalinde yer alan göl sahnesi, Nihan'ın boğularak hayatını kaybettiği iddialarını gündeme getirdi. Peki, Gassal Nihan neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı?

GASSAL NİHAN NEDEN ÖLDÜ?

Gassal dizisinin dördüncü sezonunda Nihan'ın öldüğü doğrulandı ancak karakterin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Yeni sezonun ilk bölümü, Nihan'ın ölümünden dört yıl sonrasını konu alıyor. Baki'nin gasilhanedeki yaşamına devam ettiği ve yeniden yalnız kaldığı anlatılıyor.

Dizinin yayınlanan bölüm açıklamalarında Nihan'ın nasıl öldüğüne, ölümünün bir kaza sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğine veya başka bir olay yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Nihan'ın boğularak öldüğü yönündeki iddialar henüz kesinlik kazanmış değil. Karakterin ölümünün nasıl gerçekleştiğinin ilerleyen bölümlerde açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu.

GASSAL NİHAN GÖLDE Mİ BOĞULDU?

Gassal'ın üçüncü sezon finalinde Nihan'ın göl kenarında yer aldığı sahneler, karakterin öldüğü yönündeki yorumlara neden oldu. Bölümün sonunda Nihan'ın yaşadığı gelişmelerin ardından tek başına pikniğe gitmesi, izleyiciler tarafından ölüm ihtimaliyle ilişkilendirildi.

Bazı izleyiciler Nihan'ın gölde boğularak hayatını kaybettiğini öne sürerken, sahnenin açık uçlu bırakılması farklı yorumları da beraberinde getirdi. Dördüncü sezonun başlamasıyla Nihan'ın öldüğü kesinleşse de göl sahnesinin ölüm anını anlatıp anlatmadığı henüz netleşmedi.

GASSAL 3. SEZON FİNALİNDE NİHAN'A NE OLMUŞTU?

Gassal'ın 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan üçüncü sezon finalinde Nihan'ın hikâyesi izleyicilerin yanıtını merak ettiği sorularla sona erdi. "Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi..." isimli bölümde Nihan, Baki'den beklediği yanıtları alamamasının ardından tek başına pikniğe gitti.

Final bölümündeki göl sahnesi, Nihan'ın hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi. Ancak karakterin başına gelenler o bölümde açık biçimde gösterilmedi.

Dördüncü sezonun ilk bölümünde yaşanan zaman atlamasıyla Nihan'ın ölümünden dört yıl sonrasına geçilmesi, finaldeki belirsizliği ortadan kaldırdı. Buna karşın ölümün gerçekleştiği olayın ayrıntıları henüz izleyiciyle paylaşılmadı.