Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz evlendi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 19:31 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:47
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Hatice Kübra Temel ile Haliç Kongre Merkezi'nde evlendi. Karagöz'ün davetiye verdiği CHP lideri Özgür Özel tebrik mesajı gönderdi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun kıydığı nikahla Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve Hatice Kübra Temel dünyaevine girdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde görkemli bir törenle düzenlenen düğünde İstanbul Valisi Davut Gül de nikah şahitleri arasında bulundu.
Çiftin mutlu gününe tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay da eşlik etti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI
Karagöz tartışmalara yol açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretinde düğün davetiyesini takdim etmişti. Özel düğüne katılamasa da genç çifte tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: tgrthaber.com