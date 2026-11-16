Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni hafta, yarışmacıların kıyasıya mücadelesiyle başladı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Gün sonunda yapılan değerlendirmeyle 16 Kasım Pazartesi gününün puan durumu ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 16 Kasım gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan gelin belli oldu! Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında, 16 Kasım gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi 19 puan toplayan yeni yarışmacı Ceren oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yarışmacılar Tavuklu Patates Kulesi hazırladı. Yarışmaya yeni katılan Ceren, ilk gününde 19 puan toplayarak birinci oldu ve çeyrek altını kazandı. Puan durumuna göre Sevim 16 puanla ikinci, Yeşim 12 puanla üçüncü, Tuğba ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM GÜN BİRİNCİSİ CEREN OLDU!

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan isim Ceren oldu. Yarışmaya yeni katılan Ceren, ilk gününde rakiplerini geride bırakarak 19 puan topladı ve çeyrek altını kazandı. Böylece yarışmaya iddialı bir başlangıç yaptı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta'da 16 Kasım Pazartesi günü hazırlanan Tavuklu Patates Kulesi'nin ardından gelinlerin aldığı puanlar açıklandı. Haftanın ilk gününde yarışmaya katılan Ceren, 19 puanla listenin ilk sırasına yerleşti.

Gelinim Mutfakta 16 Kasım 2026 puan durumu:

Ceren: 19 puan

Sevim: 16 puan

Yeşim: 12 puan

Tuğba: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde çeyrek altının sahibi Ceren oldu. Yarışmaya yeni katılan gelin, ilk gününde mutfaktaki performansıyla dikkat çekti. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mücadele eden Ceren, rakiplerini geride bırakarak 19 puana ulaştı.

Haftaya iddialı bir başlangıç yapan Ceren, böylece yarışmadaki ilk gününde çeyrek altın kazanmanın sevincini yaşadı. Yarışmanın diğer gelinleri de günün birincisi olabilmek için hazırladıkları tabaklarla jüri karşısına çıktı. Ancak yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı toplayan isim Ceren oldu.

Günün sonunda 16 puan alan Sevim ikinci sırada yer alırken Yeşim 12 puanla üçüncü oldu. Tuğba ise 8 puanla günü tamamladı. Böylece haftanın ilk çeyrek altını Ceren'in hanesine yazıldı. Yeni yarışmacının ilk gününde elde ettiği bu sonuç, haftanın ilerleyen günlerinde yaşanacak rekabeti de merak konusu haline getirdi.