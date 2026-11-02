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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:41

Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde heyecan dolu mücadele yaşandı. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümde gelinlerin aldığı puanlar belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:41

ekranlarının sevilen yarışması 'da yeni haftanın ilk bölümüyle rekabet yeniden başladı. 'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, , Yeşim ve Öykü, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Gün sonunda yapılan puanlamayla haftanın ilk çeyrek altınını kazanan isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kim birinci oldu? İşte günün puan durumu ve kazanan gelin...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve puan durumu netleşti.
Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada Tuğba, 17 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve haftanın ilk çeyrek altınını kazandı.
Günün puan tablosunda Öykü 15 puan, Cemile 13 puan ve Yeşim 12 puan aldı.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Tuğba oldu. Kayınvalidelerin ve sunucunun yaptığı puanlama sonucunda 17 puana ulaşan Tuğba, rakiplerini geride bırakarak haftanın ilk çeyrek altınını kazandı.

Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yarışmacıların gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Haftanın ilk bölümünde mutfağa giren gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Günün sonunda yapılan değerlendirmeyle birlikte yarışmacıların puan tablosu da netleşti.

Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi puan tablosu:

  • Tuğba: 17 puan
  • Öykü: 15 puan
  • Cemile: 13 puan
  • Yeşim: 12 puan
Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Haftanın ilk gününde oluşan puan tablosuyla birlikte yarışmacılar arasındaki rekabet de başlamış oldu. Tuğba çeyrek altınla haftaya avantajlı bir giriş yaparken diğer gelinlerin önümüzdeki günlerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

 

Gelinim Mutfakta 2 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan Tuğba, 17 puanla yarışmaya avantajlı bir başlangıç yaptı. Öykü, Cemile ve Yeşim ise haftanın ilk puanlamasında rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca yapılacak değerlendirmeler, yarışmacıların sıralamasını değiştirebilir. Gözler şimdi 3 Kasım Salı günü yayınlanacak yeni bölümde ve gelinlerin günün birinciliği için vereceği mücadelede olacak. 

ETİKETLER
#tuğba
#Aslı Hünel
#kanal d
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#Medya
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