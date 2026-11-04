Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde rekabet hız kesmedi. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den yüksek puan almak için mücadele etti. Günün sonunda yapılan puanlamanın ardından izleyiciler, 4 Kasım Çarşamba günü çeyrek altını kazanan ismi merak etmeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, 4 Kasım Çarşamba günü gelinlerin çeyrek altın ve yüksek puan için sergilediği rekabetin ardından günün birincisi belli oldu. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den en yüksek puanı almak için mücadele etti. Yarışmanın haftanın üçüncü gününde yapılan puanlama sonucunda çeyrek altını kazanan isim belirlendi.

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 4 Kasım Çarşamba günü yapılan puanlama, yarışmacılar arasındaki rekabeti bir kez daha artırdı. Gün boyunca hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, çeyrek altın için mücadele etti. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu.