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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:17

Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da 4 Kasım Çarşamba günü heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Gelinler, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:17

ekranlarının sevilen yarışması 'da haftanın üçüncü gününde rekabet hız kesmedi. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucu 'den yüksek puan almak için mücadele etti. Günün sonunda yapılan puanlamanın ardından izleyiciler, 4 Kasım Çarşamba günü çeyrek altını kazanan ismi merak etmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, 4 Kasım Çarşamba günü gelinlerin çeyrek altın ve yüksek puan için sergilediği rekabetin ardından günün birincisi belli oldu.
Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den en yüksek puanı almak için mücadele etti.
Yarışmanın haftanın üçüncü gününde yapılan puanlama sonucunda çeyrek altını kazanan isim belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 4 Kasım Çarşamba günü yapılan puanlama, yarışmacılar arasındaki rekabeti bir kez daha artırdı. Gün boyunca hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, için mücadele etti. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

 

 

ETİKETLER
#Aslı Hünel
#kanal d
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#4 Kasım
#Medya
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