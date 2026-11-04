Gelinim Mutfakta 4 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde rekabet hız kesmedi. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den yüksek puan almak için mücadele etti. Günün sonunda yapılan puanlamanın ardından izleyiciler, 4 Kasım Çarşamba günü çeyrek altını kazanan ismi merak etmeye başladı.
Gelinim Mutfakta'da 4 Kasım Çarşamba günü yapılan puanlama, yarışmacılar arasındaki rekabeti bir kez daha artırdı. Gün boyunca hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almaya çalışan gelinler, çeyrek altın için mücadele etti. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu.