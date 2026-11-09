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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:02

Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk yarışma heyecanı yaşandı. Gelinler, günün birincisi olup çeyrek altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin puanları ise günün sonunda merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:02

ekranlarında yayınlanan 'da yeni hafta başladı. 'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, haftanın ilk gününde en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan yarışmacılar, kayınvalidelerin değerlendirmesinin ardından sonuçları bekledi. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2026 günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde 18 puan alan Tuğba günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.
Aslı Hünel'in sunduğu programda haftanın ilk gününde Sevim, Tuğba, Cemile ve Yeşim yarıştı.
Günün puan sıralamasında Tuğba 18, Sevim 15, Yeşim 11 ve Cemile 8 puan aldı.
En yüksek puana ulaşan Tuğba rakiplerini geride bırakıp çeyrek altının sahibi oldu.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde gelinler, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Sevim, , Cemile ve Yeşim'in yarıştığı bölümde kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda 18 puan alan Tuğba günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM 2026 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım Pazartesi günü yarışmacıların aldıkları puanlar belli oldu. Kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan Tuğba, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Diğer yarışmacıların sıralaması ise aldıkları puanlara göre şekillendi.

9 Kasım 2026 puan sıralaması:

  • Tuğba: 18 puan
  • Sevim: 15 puan
  • Yeşim: 11 puan

  • Cemile: 8 puan

    Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım 2026 Pazartesi gününün kazananı belli oldu. Haftanın ilk gününde mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gün sonunda açıklanan puan tablosunda 18 puana ulaşan Tuğba, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

Yeni haftaya kazanarak başlayan Tuğba, böylece yarışmadaki iddiasını da ortaya koydu. Sevim 15 puanla ikinci sırada yer alırken Yeşim ve Cemile günü daha düşük puanlarla tamamladı. Günün sonunda çeyrek altın Tuğba'nın oldu.

Gelinim Mutfakta 9 Kasım birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım günü yaşanan mücadele, Tuğba'nın çeyrek altın sevinciyle sona erdi. Haftanın ilk gününde rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde eden Tuğba, yeni haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı. Yarışmada önümüzdeki günlerde gelinlerin nasıl bir performans sergileyeceği ve puan tablosunun nasıl değişeceği ise merak konusu oldu.

ETİKETLER
#tuğba
#Aslı Hünel
#kanal d
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#Medya
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