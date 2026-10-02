Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları tabaklarla haftanın son gününde en yüksek puanı almak için mutfağa girdi. Gün sonunda açıklanacak puanlarla birlikte hem günün birincisi hem de çeyrek altının sahibi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 2 Ekim puan durumu nasıl ve çeyrek altını kim kazandı? İşte yarışmada günün sonucu...
Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, haftanın son gününde hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı almak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından günün birincisi Tuğba oldu. Böylece Tuğba, haftanın final gününde çeyrek altının da sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Haftanın final gününde rakiplerinden daha yüksek puan alan Tuğba, günün birinciliğinin yanı sıra çeyrek altını da kazandı.
Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi de belli oldu. Hafta boyunca topladığı puanlarla rakiplerini geride bırakan Beyza, 10 altın bileziği kazanan gelin oldu. Böylece Beyza haftayı büyük ödülle tamamladı.
Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi Beyza olurken, 2 Ekim Cuma gününün birinciliğini Tuğba aldı. Tuğba günün çeyrek altınını da kazanarak haftanın son gününü birincilikle tamamladı. Haftanın finalinde alınan sonuçlarla birlikte yarışmadaki ödüller ve sıralama da netleşmiş oldu.
Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Tuğba olurken, haftanın 10 altın bileziğini Beyza kazandı. Böylece haftanın ödülleri sahiplerini buldu ve yarışmacıların bir haftalık mücadelesi de sona erdi.