Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları tabaklarla haftanın son gününde en yüksek puanı almak için mutfağa girdi. Gün sonunda açıklanacak puanlarla birlikte hem günün birincisi hem de çeyrek altının sahibi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 2 Ekim puan durumu nasıl ve çeyrek altını kim kazandı? İşte yarışmada günün sonucu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleşen haftanın finalinde günün ve haftanın kazananları belli oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza haftanın son gününde en yüksek puanı almak için mutfakta mücadele etti. 2 Ekim Cuma gününün birincisi ve çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Hafta boyunca topladığı puanlarla rakiplerini geride bırakan Beyza, 10 altın bileziği kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, haftanın son gününde hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı almak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından günün birincisi Tuğba oldu. Böylece Tuğba, haftanın final gününde çeyrek altının da sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Haftanın final gününde rakiplerinden daha yüksek puan alan Tuğba, günün birinciliğinin yanı sıra çeyrek altını da kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi de belli oldu. Hafta boyunca topladığı puanlarla rakiplerini geride bırakan Beyza, 10 altın bileziği kazanan gelin oldu. Böylece Beyza haftayı büyük ödülle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi Beyza olurken, 2 Ekim Cuma gününün birinciliğini Tuğba aldı. Tuğba günün çeyrek altınını da kazanarak haftanın son gününü birincilikle tamamladı. Haftanın finalinde alınan sonuçlarla birlikte yarışmadaki ödüller ve sıralama da netleşmiş oldu.

Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Tuğba olurken, haftanın 10 altın bileziğini Beyza kazandı. Böylece haftanın ödülleri sahiplerini buldu ve yarışmacıların bir haftalık mücadelesi de sona erdi.