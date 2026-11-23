Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada gelinler, kayınvalidelerden ve sunucudan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mücadele eden yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 23 Kasım Pazartesi günü çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve merak edilen sonuçlar...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 23 Kasım 2026 günün birincisi ve puan durumu Gelinim Mutfakta yarışmasının 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Dokuzuncu sezonun 15'inci haftasında yarışan gelinler, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den puan aldı. Tuğba, toplam 22 puan alarak rakiplerine fark attı ve günün çeyrek altınını kazandı. Günün puan durumunda Yeşim 11 puanla ikinci sırada yer aldı. Ceren ve Sevgi ise 9'ar puan alarak aynı puanı paylaştı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü haftanın ilk puanlaması tamamlandı. Dokuzuncu sezonun 15'inci haftasında yarışan gelinler, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den yüksek puan alabilmek için hazırladıkları yemekleri jüriye sundu.



Haftanın ilk gününde yapılan değerlendirmelerin ardından puan tablosu şekillendi. Rakiplerine fark atan Tuğba, toplam 22 puanla günün birincisi olmayı başardı. Böylece 23 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin de Tuğba oldu.



GELİNİM MUTFAKTA 23 KASIM 2026 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde gelinlerin aldığı toplam puanlar belli oldu. Günün sonunda Tuğba zirvede yer alırken Yeşim ikinci sırada kaldı. Ceren ve Sevgi ise aynı puanı aldı.



23 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu:

Tuğba: 22 puan

Yeşim: 11 puan

Ceren: 9 puan

Sevgi: 9 puan



Gelinim Mutfakta 23 Kasım çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çeyrek altının sahibi Tuğba oldu. Günlük puanlamada 22 puan toplayarak rakiplerini geride bırakan Tuğba, haftanın ilk çeyrek altınını yakasına taktı.

Gelinim Mutfakta'da 23 Kasım Pazartesi gününün heyecanı, Tuğba'nın birinciliğiyle sona erdi. Toplam 22 puan alarak rakiplerini geride bırakan Tuğba, günün çeyrek altınını kazanmayı başardı. Yeni haftanın ilk ödülünü alan yarışmacının performansı, haftanın ilerleyen günlerinde yaşanacak rekabet için de merak uyandırdı.