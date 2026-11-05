Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde gözler günün birincisine çevrildi. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın finaline bir gün kala mutfakta rekabet kızışırken izleyiciler de günün kazananını ve çeyrek altının sahibini merak ediyor. Peki, 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Perşembe günü yarışmacılar, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar, günün sıralamasını belirlemek için büyük önem taşıdı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek arttı.
Günün sonunda açıklanacak puanlarla birlikte en yüksek skoru alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Diğer yarışmacıların puanları da günün sıralamasını ortaya çıkaracak.