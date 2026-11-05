Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde gözler günün birincisine çevrildi. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın finaline bir gün kala mutfakta rekabet kızışırken izleyiciler de günün kazananını ve çeyrek altının sahibini merak ediyor. Peki, 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmada haftanın dördüncü gelinleri, kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrekte kazanmak için mücadele ediyor. Yarışma, Aslı Hünel'in sunumuyla ilgilidir. 5 Kasım Perşembe günü gelinlerin günün yemeğini hazırlayarak hünerlerini sergilediler. Günün sıralamasını kayınvalidelerinin alacağı puanlar belirleyecektir. Günün sonunda en yüksek puan alan çeyrek altının sahibi olacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Perşembe günü yarışmacılar, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar, günün sıralamasını belirlemek için büyük önem taşıdı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek arttı.

Günün sonunda açıklanacak puanlarla birlikte en yüksek skoru alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Diğer yarışmacıların puanları da günün sıralamasını ortaya çıkaracak.