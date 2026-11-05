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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:41

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gün heyecanı yaşanıyor. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 5 Kasım Perşembe gününün merak edilen puan durumu…

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 15:41

yarışmasında haftanın dördüncü gününde gözler günün birincisine çevrildi. 'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın finaline bir gün kala mutfakta rekabet kızışırken izleyiciler de günün kazananını ve çeyrek altının sahibini merak ediyor. Peki, 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmada haftanın dördüncü gelinleri, kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrekte kazanmak için mücadele ediyor.
Yarışma, Aslı Hünel'in sunumuyla ilgilidir.
5 Kasım Perşembe günü gelinlerin günün yemeğini hazırlayarak hünerlerini sergilediler.
Günün sıralamasını kayınvalidelerinin alacağı puanlar belirleyecektir.
Günün sonunda en yüksek puan alan çeyrek altının sahibi olacaktır.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Perşembe günü yarışmacılar, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar, günün sıralamasını belirlemek için büyük önem taşıdı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek arttı.

Günün sonunda açıklanacak puanlarla birlikte en yüksek skoru alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Diğer yarışmacıların puanları da günün sıralamasını ortaya çıkaracak.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Kasım 2026 çeyrek altını kim kazandı?
ETİKETLER
#Aslı Hünel
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#5 Kasım
#Medya
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