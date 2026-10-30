Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu?

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İstanbul
Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde heyecan doruğa çıktı. Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarışıyor. Haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak edilirken izleyiciler de puan tablosunu yakından takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim Cuma gününün birincisi kim oldu?
Günün sonunda kayınvalidelerden aldığı puanlarla rakiplerini geride bırakan gelin, 30 Ekim Cuma gününün birincisi olacak. Haftanın son çeyrek altınını kazanan isim, puanların açıklanmasıyla belli olacak.