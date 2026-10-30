Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde heyecan doruğa çıktı. Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarışıyor. Haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak edilirken izleyiciler de puan tablosunu yakından takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim Cuma gününün birincisi kim oldu?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta yarışmasında Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza, haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarışmaktadır. 30 Ekim Cuma gününün birincisi ve haftanın son çeyrek altınının sahibi, puanların açıklanmasıyla belli olacaktır. Günün sonunda rakiplerini geride bırakan gelin günün birincisi olacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 30 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün sonunda kayınvalidelerden aldığı puanlarla rakiplerini geride bırakan gelin, 30 Ekim Cuma gününün birincisi olacak. Haftanın son çeyrek altınını kazanan isim, puanların açıklanmasıyla belli olacak.