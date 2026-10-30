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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:41

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. 30 Ekim Cuma günü gelinler, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 14:41

’da haftanın son gününde heyecan doruğa çıktı. , , Öykü ve , hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarışıyor. Haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak edilirken izleyiciler de puan tablosunu yakından takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim Cuma gününün birincisi kim oldu?

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasında Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza, haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor.
Cemile, Tuğba, Öykü ve Beyza hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarışmaktadır.
30 Ekim Cuma gününün birincisi ve haftanın son çeyrek altınının sahibi, puanların açıklanmasıyla belli olacaktır.
Günün sonunda rakiplerini geride bırakan gelin günün birincisi olacaktır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 30 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün sonunda kayınvalidelerden aldığı puanlarla rakiplerini geride bırakan gelin, 30 Ekim Cuma gününün birincisi olacak. Haftanın son çeyrek altınını kazanan isim, puanların açıklanmasıyla belli olacak.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Ekim 2026 günün birincisi belli oldu mu?

 

 

ETİKETLER
#tuğba
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Öykü
#Medya
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