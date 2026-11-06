Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Kanal D ekranlarında Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın final bölümüyle birlikte eleme heyecanı yaşandı. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, haftanın birincisi olmak ve 10 altın bileziği kazanmak için mücadele etti. Günün puanlarının açıklanmasının ardından yarışmaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 6 Kasım 2026 haftanın birincisi kim oldu?

6 KASIM 2026 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Öykü oldu. Haftalık puan sıralamasında en düşük puanı alan Öykü, yarışmadaki mücadelesini tamamladı. Haftanın finalinde açıklanan eleme kararıyla birlikte Gelinim Mutfakta’da yeni hafta öncesinde yarışmacı kadrosunda değişiklik yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım 2026 haftasının birincisi, hafta boyunca topladığı puanlarla öne çıkan Tuğba oldu. Haftanın en yüksek puanını alan Tuğba, 10 altın bileziğin sahibi olarak büyük sevinç yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım Cuma günü günün en yüksek puanını alan yarışmacı Yeşim oldu. Yeşim, günün birinciliğini elde ederek çeyrek altının sahibi oldu. Kayınvalidesi Beyhan ise gelinini doğru tahmin ederek Ajda bileziği kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2026 HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım haftalık finalinde puanların açıklanmasıyla birlikte haftanın kazananı ve elenen yarışmacısı belli oldu. Haftanın genel sıralamasında 78 puana ulaşan Tuğba, 10 altın bileziği kazanırken Öykü en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

Yeni haftada yarışmacılar, mutfaktaki mücadelelerini sürdürerek çeyrek altın ve altın bilezik ödüllerini kazanmak için yeniden yarışacak.