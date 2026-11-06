TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:21

Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım 2026 Cuma günü haftanın finali heyecanı yaşandı. Haftanın birincisi, 10 altın bileziğin sahibi ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 17:21

Kanal D ekranlarında ’in sunumuyla yayınlanan ’da haftanın final bölümüyle birlikte eleme heyecanı yaşandı. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar, haftanın birincisi olmak ve 10 altın bileziği kazanmak için mücadele etti. Günün puanlarının açıklanmasının ardından yarışmaya veda eden isim de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 6 Kasım 2026 haftanın birincisi kim oldu?

6 KASIM 2026 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim Öykü oldu. Haftalık puan sıralamasında en düşük puanı alan Öykü, yarışmadaki mücadelesini tamamladı. Haftanın finalinde açıklanan eleme kararıyla birlikte Gelinim Mutfakta’da yeni hafta öncesinde yarışmacı kadrosunda değişiklik yaşandı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım 2026 haftasının birincisi, hafta boyunca topladığı puanlarla öne çıkan oldu. Haftanın en yüksek puanını alan Tuğba, 10 altın bileziğin sahibi olarak büyük sevinç yaşadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım Cuma günü günün en yüksek puanını alan yarışmacı oldu. Yeşim, günün birinciliğini elde ederek çeyrek altının sahibi oldu. Kayınvalidesi Beyhan ise gelinini doğru tahmin ederek Ajda bileziği kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM 2026 HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım haftalık finalinde puanların açıklanmasıyla birlikte haftanın kazananı ve elenen yarışmacısı belli oldu. Haftanın genel sıralamasında 78 puana ulaşan Tuğba, 10 altın bileziği kazanırken Öykü en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

Yeni haftada yarışmacılar, mutfaktaki mücadelelerini sürdürerek çeyrek altın ve altın bilezik ödüllerini kazanmak için yeniden yarışacak.

ETİKETLER
#tuğba
#yeşim
#Aslı Hünel
#gelinim mutfakta
#Öykü
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.