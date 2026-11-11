Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kazandı 11 Kasım? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

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İstanbul
Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da köfteli patlıcan musakka yapıldı. Kayınvalidelerin tadımı ve puanlaması sonrasında Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu netleşti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da köfteli patlıcan musakka yapan yarışmacıların tabakları değerlendirildi. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda bugün bir gelin çeyrek altın kazandı. Böylece Sevim çeyrek altını kazandı.
Aslı Hünel'in sunumu ile yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken 11 Kasım gününün puan durumu belli oldu. Çarşamba günü yayınlanan bölümde bir isim çeyrek altını kazandı. Sevim bugünün kazananı oldu.
Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim'in elinden geleni yaptığı tabaklar yorumlandı. Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde günün puan durumu henüz belli olmadı.