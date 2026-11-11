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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:20

Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kazandı 11 Kasım? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim'in köfteli patlıcan musakka yaptığı yeni bölümde heyecan devam ederken bugün çeyrek altını kim aldı merak edildi. 11 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kazandı 11 Kasım? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:20

Ekranların sevilen yarışması 'da köfteli patlıcan musakka yapıldı. Kayınvalidelerin tadımı ve puanlaması sonrasında Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu netleşti.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU 11 KASIM?

ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da köfteli patlıcan musakka yapan yarışmacıların tabakları değerlendirildi. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda bugün bir gelin kazandı. Böylece Sevim çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kazandı 11 Kasım? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

'in sunumu ile yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan devam ederken 11 Kasım gününün puan durumu belli oldu. Çarşamba günü yayınlanan bölümde bir isim çeyrek altını kazandı. Sevim bugünün kazananı oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kazandı 11 Kasım? Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNÜN PUAN DURUMU 11 KASIM ÇARŞAMBA

Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim'in elinden geleni yaptığı tabaklar yorumlandı. Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde günün puan durumu henüz belli olmadı.

 

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