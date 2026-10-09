Gelinim Mutfakta’da yemek hazırladığı sırada yaşadığı kazayla gündeme gelen Cemile’nin tedavi sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. İçinde kızgın yağ bulunan tavanın bacağına düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan yarışmacının ikinci derece yanık oluşan bacağının tedavisine başlandı. Cemile’nin sağlık durumunun ilk geldiği ana göre daha iyi olduğu belirtilirken iyileşme sürecinin 2-3 hafta sürmesinin beklendiği açıklandı. Peki, Cemile Gelinim Mutfakta’ya geri dönecek mi? İşte son gelişmeler...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta’da yürekleri ağza getiren kaza! Cemile bir anda yere yığılmıştı, işte son gelişmeler Gelinim Mutfakta yarışmasında bacağına kızgın yağ dökülmesi sonucu yaralanan Cemile'nin tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı. 8 Ekim Perşembe günkü bölümde üzerine kızgın yağ bulunan tavanın düşmesi sonucu Cemile'nin bacağında ikinci derece yanık oluştu. Hastaneye kaldırılan yarışmacının sağlık durumunun ilk ana göre çok daha iyi olduğu bildirildi. İyileşme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi bekleniyor ve tedavinin ayakta sürdürülebileceği belirtildi. Yarışmacının yeniden stüdyoya getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

CEMİLE’NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde yaşanan kaza, izleyicileri endişelendirdi. Yarışmacı Cemile, yemek hazırlığı sırasında içinde kızgın yağ bulunan tavanın bacağına düşmesiyle bir anda yere yığıldı. Stüdyoda yaşanan panik dolu anların ardından Cemile’nin sağlık durumu merak konusu oldu.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cemile’nin tedavisine başlandı. Hastaneden gelen son bilgilere göre yarışmacının bacağında ikinci derece yanık oluştu. Tedavisi devam eden Cemile’nin durumunun hastaneye ilk getirildiği ana kıyasla çok daha iyi olduğu belirtildi.

CEMİLE GELİNİM MUTFAKTA’YA GERİ DÖNECEK Mİ?

Cemile’nin iyileşme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesinin beklendiği öğrenildi. Yarışmacının tedavisinin ayakta sürdürülebileceği ve bu konuda bir engel bulunmadığı da aktarıldı. Sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem yarışmacının yakınlarını hem de programın izleyicilerini sevindirdi.

Yaşanan kazanın ardından Cemile’nin Gelinim Mutfakta’daki geleceği de merak edilmeye başlandı. Yarışmacının yeniden stüdyoya getirilmesinin planlandığı belirtilirken programa nasıl devam edeceği ve çekimlerde nasıl yer alacağı izleyicilerin gündeminde yer aldı.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜREN CEMİLE’DEN İYİ HABER

Gelinim Mutfakta’da yaşadığı kazanın ardından hastanede tedavisi süren Cemile’nin iyileşme süreciyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Yarışmacının sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin ayakta sürdürülebileceği belirtildi. Cemile’nin iyileşme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Cemile’nin yeniden Gelinim Mutfakta stüdyosuna getirilmesi planlanıyor. Yarışmacının programa nasıl devam edeceği ve çekimlerde nasıl yer alacağı ise merak konusu oldu.