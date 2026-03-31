Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

Giray Altınok The Traitor isimli yarışma programının ardından yeni dizisi Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi'ni duyurmuştu. Dizideki yeni karakteriyle ilgili açıklama yaptı. Giray Altınok'a Özge Özpirinçci eşlik ederken, ünlü isim vampir olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.
Şubat ayında çekimlerine başlanan dizi yerli vampir dizisi formatında olması sosyal medyada gündeme geldi. “Gustav” adlı dizi hakkında konuşan Giray Altınok: "360 yaşında, hiç kimseyi ısırmamış sosyal fobisi olan bir vampiri oynayacağım." dedi.
GİRAY ALTINOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1983 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya gelip, Çorlu'da büyüp yetişen oyuncu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.
Başarılı geçen bir üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk alanına yönelen Giray Altınok, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema sektöründeki ilk deneyimini ise 2011'de yayınlanan Kaybedenler Kulübü ile yaşadı.
Giray Altınok’un yanı sıra Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi birçok tanınmış isim yer alacak. Dizinin ne zaman izleyici karşısına çıkacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
