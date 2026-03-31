Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

Prens ve Var Bunlar gibi yapımlarla adından söz ettiren Giray Altınok yeni projesini duyurdu. Türk yapımı vampir dizisinin hazırlığını tamamlayan Giray Altınok'a Özge Özpirinçci eşlik edecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 10:12

The Traitor isimli yarışma programının ardından yeni dizisi Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi'ni duyurmuştu. Dizideki yeni karakteriyle ilgili açıklama yaptı. Giray Altınok'a eşlik ederken, ünlü isim vampir olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

Giray Altınok'un, Özge Özpirinçci'nin de rol aldığı ve 360 yaşında, sosyal fobisi olan bir vampiri canlandıracağı yeni dizisi Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi duyuruldu.
Giray Altınok, 360 yaşında, hiç kimseyi ısırmamış sosyal fobisi olan bir vampiri canlandıracak.
Dizide Özge Özpirinçci de rol alacak ve vampir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Çekimlerine Şubat ayında başlanan dizi, yerli vampir dizisi formatında olacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy gibi tanınmış isimler de yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

TÜRK YAPIMI VAMPİR DİZİSİ GELİYOR

Şubat ayında çekimlerine başlanan dizi yerli vampir dizisi formatında olması sosyal medyada gündeme geldi. “Gustav” adlı dizi hakkında konuşan Giray Altınok: "360 yaşında, hiç kimseyi ısırmamış sosyal fobisi olan bir vampiri oynayacağım." dedi.

Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

GİRAY ALTINOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya gelip, Çorlu'da büyüp yetişen oyuncu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.

Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

Başarılı geçen bir üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk alanına yönelen Giray Altınok, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema sektöründeki ilk deneyimini ise 2011'de yayınlanan Kaybedenler Kulübü ile yaşadı.

Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor

GİRAY ALTINOK'UN VAMPİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Giray Altınok’un yanı sıra , Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi birçok tanınmış isim yer alacak. Dizinin ne zaman izleyici karşısına çıkacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu
Giray Altınok
Haluk Bilginer
Özge Özpirinçci
Bülent Emin Yarar
Uğur Polat
Alican Yücesoy
Kerem Can
Başak Parlak
Ayşe Tunaboylu
Şevket Süha Tezel
Özgecan Koyunoğlu
