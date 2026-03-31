Giray Altınok The Traitor isimli yarışma programının ardından yeni dizisi Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi'ni duyurmuştu. Dizideki yeni karakteriyle ilgili açıklama yaptı. Giray Altınok'a Özge Özpirinçci eşlik ederken, ünlü isim vampir olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

HABERİN ÖZETİ Giray Altınok ve Özge Özpirinçci vampir dizisiyle geri dönüyor Giray Altınok'un, Özge Özpirinçci'nin de rol aldığı ve 360 yaşında, sosyal fobisi olan bir vampiri canlandıracağı yeni dizisi Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi duyuruldu. Giray Altınok, 360 yaşında, hiç kimseyi ısırmamış sosyal fobisi olan bir vampiri canlandıracak. Dizide Özge Özpirinçci de rol alacak ve vampir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Çekimlerine Şubat ayında başlanan dizi, yerli vampir dizisi formatında olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

TÜRK YAPIMI VAMPİR DİZİSİ GELİYOR

Şubat ayında çekimlerine başlanan dizi yerli vampir dizisi formatında olması sosyal medyada gündeme geldi. “Gustav” adlı dizi hakkında konuşan Giray Altınok: "360 yaşında, hiç kimseyi ısırmamış sosyal fobisi olan bir vampiri oynayacağım." dedi.

GİRAY ALTINOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında Tokat Erbaa'da dünyaya gelip, Çorlu'da büyüp yetişen oyuncu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.

Başarılı geçen bir üniversite eğitimi sonrasında oyunculuk alanına yönelen Giray Altınok, Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema sektöründeki ilk deneyimini ise 2011'de yayınlanan Kaybedenler Kulübü ile yaşadı.

GİRAY ALTINOK'UN VAMPİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Giray Altınok’un yanı sıra Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu gibi birçok tanınmış isim yer alacak. Dizinin ne zaman izleyici karşısına çıkacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.