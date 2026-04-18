Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Güncel bilgilere göre dizi, bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümleri her hafta Cumartesi günü aynı saat diliminde ekranlara gelmeyi sürdürüyordu. İzleyiciler ise yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

HABERİN ÖZETİ Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı dizisinin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağı ve nedeninin üzücü olaylar olduğu bildirilmiştir. Gönül Dağı dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayınlanmama sebebi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olaylar. Yapım ekibi ve kanal yönetimi ortak karar almıştır. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor. Resmi bir final açıklaması gelmemiş olsa da kulislerde sezon finali iddiaları konuşuluyor. Gönül Dağı'nın yeni bölümünün 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacağı belirtiliyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yayın akışında yer almıyor. İzleyicilerin “Gönül Dağı bu akşam var mı?” sorusu gündeme gelirken, sevilen yapımın yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Sezon finaline doğru yaklaşan dizinin kısa süreli yayın arası vermesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Özellikle bu sezon ekranlara veda edebileceği yönündeki iddialar, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapım ekibinden resmi bir final açıklaması gelmemiş olsa da kulislerde konuşulan gelişmeler merak uyandırıyor. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Gönül Dağı, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmadı. Dizinin yayın akışında yer almaması sonrası “Gönül Dağı neden yok?” sorusu gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle yapım ekibi ve kanal yönetimi ortak bir karar alarak dizinin yeni bölümünü bu akşam yayınlamama kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok televizyon programında da benzer değişiklikler yapılırken, yayın akışlarında güncellemeye gidildi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Gönül Dağı’nın önümüzdeki hafta planlanan yayın günü ve saatinde yeniden izleyiciyle buluşması beklenirken, resmi açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı için merakla beklenen yeni bölüm tarihi netleşti. Dizinin hayranları “Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?” sorusuna yanıt aranıyor. Gönül Dağı, 214. bölümüyle 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kısa süreli yayın arası sonrası yeniden ekranlara dönecek olan yapımın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu. Gönül Dağı, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.