TRT1 kanalının reyting rekortmen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerden tam not alarak tam altı sezondur ekranlardaki yerini koruyor. Bozkırda bir Anadolu hikayesininin ekrana taşındığı Gönül Dağı, her cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Yeni bölüm tarihinin Ramazan Bayramının ikinci gününe denk gelmesiyle arama motoruna yönlenen dizinin sıkı takipçileri, Gönül Dağı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki 21 Mart TRT1 yayın akışında neler var? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Mart Gönül Dağı dizisi var mı? İşte Gönül Dağı dizisi yeni bölüme dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman? Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi akşamı 210. yeni bölümüyle TRT1'de ekranlara gelecek ve kadrosuna Nurşim Demir'i "İpek" karakteriyle dahil edecek. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 21 Mart Cumartesi akşamı TRT1'de yayınlanacak. Dizi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 210. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Oyuncu Nurşim Demir, diziye "İpek" karakteriyle katılacak. İpek karakteri, Süleyman'ın eski eşi ve Taylan ile Çetin'in annesi rolünde olacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e veda ettiğimiz şu günlerde; milyonlarca müslüman bayram sevincini yaşıyor.

Televizyon kanallarında ise bayrama özel yayına sunulan programlar, yeşilçam filmleri izleyiciler arasında büyük ilgi görürken, izlediği dizinin yeni bölümü bayrama denk gelen izleyiciler, arama motorunda takip ettikleri dizilerin yayın tarihlerini araştırıyor.

Bu dizilerden birisi de TRT1'in en sevilen aile dizilerinden olan Gönül Dağı yer alıyor. Peki Gönül Dağı dizisi bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE BAYRAM COŞKUSU!

Yahya Samancı, Aslı Kahraman ve Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu fenomen dizi Gönül Dağı, 2026 Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde izleyicilerine adeta bayram şöleni yaşanacak.

21 Mart Cumartesi (bu akşam) televizyon ekranlarında yayınlanacak ola Gönül Dağı dizisi 210. bölümüyle bayram coşkusunu yaşatacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NURŞİM DEMİR SÜRPRİZİ!

Yeni sezon oyuncuları arasına Erdal Özyağcılar, Bülent Şakrak, Zeynep Bostancı ve Mehmet Yiğit Uzunal gibi isimlerin eklendiği Gönül Dağı; yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizide usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın üstlendiği 'Süleyman' karakterinin eski eşi olarak ekranlardaki yerini almaya hazırlanan oyuncu Nurşim Demir, “İpek” karakteri ile oyunculuk hünerlerini sergilecek.

Gönül Dağı dizisinin yeni transfer oyuncusu Nurşim Demir, Süleyman Kaya’nın eski eşi olup Taylan ve Çetin’in annesi rolüyle hikayeye katılacak.