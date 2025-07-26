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 | Dilek Ulusan

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

Reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. 6. sezon çekimleri önümüzdeki ayın sonunda başlayacak Gönül Dağı'na Döndü karakteri geri geliyor.

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Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 15:56

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nı ağustos ayının ortasında 6. sezon çekimlerini başlıyor. Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği Köprü Film imzalı dizinin eski bir oyuncusu daha ekibe geri dönüyor. ’da çekilen

GÖNÜL DAĞI'NIN DÖNDÜ'SÜ GERİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sivrihisar’da çekilen Gönül Dağı dizisine “Döndü” karakteri geri geliyor. Döndü karakterin oynayan Feyza Işık yaklaşık 1 ay sonra çekimlere katılarak eski rolüne geri dönecek.

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

Ali Kara’nın yazdığı 183. Bölümüyle 6. sezonu iddialı bir hikâyeyle açacak ve diziye yeni karakterler de gelecek. Değerli aktör Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Süleyman’ın çocuklarının yanı sıra diziye Taner’in (Berk Atan) teyze oğlu gelecek. Dizinin yeni karakterleri için oyuncu seçimleri sürüyor.

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

FEYZA IŞIK KİMDİR?

Feyza Işık, Almanya doğumlu Türk oyuncu ve dramaturgdur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Işık, tiyatro eleştirmenliği ve drama eğitmenliği de yapmaktadır. Feyza Ilık, Gamsız Hayat, Çoban Yıldızı, Cemile, Haziran Gecesi, Baba Evi gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

Cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi sezon finaliyle herkesi ekran başına kitlemeyi başardı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğl'nun başrolünde yer aldığı dizide, son olarak Ramazan karakteriyle yer alan Cihat Süvarioğlu ayrıldı.

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

Cihat Süvarioğlu veda paylaşımında; "Bugün ‘’Gönül Dağı’’ dizisindeki son bölümümdü. Beş yıl emek verdiğim, hayatıma çok şeyler katan diziden ayrılma mesajı atmak çok güç ve kolay bir şey değil. Bunu son hafta sahnelerimi çekerken hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla deneyimledik. Çok iyi oyuncularla, senaristlerle, yönetmenlerle ve kamera arkası ekip ile çalıştım. Çok mutluyum bunun için. Kolay denk gelmez. Herkese samimiyeti için bir kez daha burdan da teşekkür etmek isterim.

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu geri dönüyor! İzleyiciler bayram etti

Seyirciye de ayrı teşekkür ederim. Evimize misafir oldunuz cümlesinin karşılığını bu kadar organik bir şekilde hissetmemiştim. Öz evladınız, kardeşiniz, abiniz gibi sahip çıktınız. Konuşacak çok şey var tabi ama böyle şeyler için zamanın geçmesi gerekiyor galiba. Bir gün belki muhabbet ederiz:) Son olarak buraya ‘’Ne bakıyon dayı’’ repliğimi bırakayım da bir daha fotoğraflarımın altına yazmayın:) Ne bakıyon dayı? Hiç mi diziden ayrılan adam görmedin. Bak hala bakıyor. Neşet Ertaşın en sevdiğim türküsü ‘’Yolcu’’ ile veda etmek isterim." dedi.

ETİKETLER
#dizi
#sivrihisar
#Gönlü Daği
#Yenisezon
#Feyza Işık
#Türk Dram
#Medya
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