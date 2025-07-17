Gözleri Karadeniz dizisi başlıyor! İlk kareler geldi

Halit Özgür Sarı'nın Azil, Özge Yağız'ın ise Güneş rolüyle yer alacağı Gözleri Karadeniz dizisinin çekimleri Rize'de devam ediyor. Başrol oyuncuları Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı'dan ilk kare geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimleri buluşturan dizi Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş’in (Özge Yağız) imkansız aşkını ekrana taşıyor.

Rize'de yoğun çekim maratonuna başlayan dizi ekibinden kamera arkası görüntüler gelmeye başladı. Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın beyazlar içinde olduğu çekimlerin kamera arkası da büyük ilgi gördü.