Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı

Ali Sunal'ın moderatörlüğünü üstlendiği Güldür Güldür önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon öncesinde Güldür Güldür'de ayrılıklar yaşandı. Hasibe Eren'in 3 sezondur yer aldığı Güldür Güldür'den ayrılık kararı ortaya çıktı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Sezon finali 413. bölümüyle geçen günlerde ekrana gelen ve moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı fenomen komedi programı Güldür Güldür 13. sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüyle beğeni toplayan Hasibe Eren, programdan ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı “Güldür Güldür Show”a sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.

ALPER KUL'UN GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güldür Güldür Show programında bu yılın başında "İsmail" karakteri ile hayranlarının karşısına çıkan Alper Kul, radikal bir kararla kadrodan ayrıldı. Ayrılığı büyük ses getiren Kul, konuk olduğu programda ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.

Konuk olduğu programda konuşan Alper Kul, "Evet, ama 14 yıldır alışkanlığım o. Çok mutluyum. Aynı insanlar, aynı firma, herkesi çok seviyorum muazzam. Niye ayrılayım ki değil mi? Sıkıldım dermişim. Risk almayı seviyorum dermişim. Bu sene filmler var. 2-3 tane filmim var onları çekeceğim." dedi.