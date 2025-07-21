Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı

Ekranın en uzun soluklu komedi programı “Güldür Güldür Show”un yeni sezon öncesinde ayrılık yaşandı. Ali Sunal'ın moderatörlüğünü yaptığı Güldür Güldür'den 3 sezon boyunca yer alan Hasibe Eren ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:19

'ın moderatörlüğünü üstlendiği Güldür Güldür önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladı. öncesinde Güldür Güldür'de ayrılıklar yaşandı. Hasibe Eren'in 3 sezondur yer aldığı Güldür Güldür'den kararı ortaya çıktı.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Sezon finali 413. bölümüyle geçen günlerde ekrana gelen ve moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı fenomen komedi programı Güldür Güldür 13. sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüyle beğeni toplayan Hasibe Eren, programdan ayrıldı.

Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı “”a sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.

ALPER KUL'UN GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güldür Güldür Show programında bu yılın başında "İsmail" karakteri ile hayranlarının karşısına çıkan Alper Kul, radikal bir kararla kadrodan ayrıldı. Ayrılığı büyük ses getiren Kul, konuk olduğu programda ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.

Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı

Konuk olduğu programda konuşan Alper Kul, "Evet, ama 14 yıldır alışkanlığım o. Çok mutluyum. Aynı insanlar, aynı firma, herkesi çok seviyorum muazzam. Niye ayrılayım ki değil mi? Sıkıldım dermişim. Risk almayı seviyorum dermişim. Bu sene filmler var. 2-3 tane filmim var onları çekeceğim." dedi.

Güldür Güldür'den bir ayrılık daha! 3 sezondur yapımdaydı
ETİKETLER
#ayrılık
#yeni sezon
#güldür güldür show
#ali sunal
#Hasibe Eren
#Alper Kul
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.