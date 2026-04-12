Güller ve Günahlar dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Şimdi sıra Azra da: Cihan, Azra'nın eline düştü!

Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yayınlanan son bölümüyle izleyenleri ekran başında soluksuz bıraktı! Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Güller ve Günahlar'da heyecan dolu gelişmeler peş peşe geldi. İzleyicilerin ekran başından bir saniye olsun ayrılamadığı Güller ve Günahlar'ın yeni bölüm sonrasında izleyicilerin elleri, arama motorunda dizinin yeni bölüm fragmanına gitti. Berrak ile Cihan'ın pis geçmişinin ortaya çıkmasıyla birlikte heyecan duygusu izleyiciler arasında ikiye katlanırken; yeni bölüm fragmanındaki bomba sahneler bölüme damgasını vurmaya hazırlanıyor! Peki Güller ve Günahlar dizisi 25. bölüm fragmanında neler oluyor? Fenomen dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde hangi olaylar olacak? İşte Güller ve Günahlar dizisi 25. bölüm fragman özeti:

Özetle

KOZLAR AZRA'NIN ELİNDE! CİHAN, AZRA’NIN ELİNE DÜŞÜYOR

Cihan'ın yürüyemeyecek duruma gelmesiyle hikayede yeni başlangıçların açıldığı Azra- Cihan ilişkisinde tüm kozlar Azra'nın eline geçer.

Bu zamana kadar binbir zorluklarla ayakta durmaya çalışan Azra, Cihan'ın tüm tehditlerine boyun eğip baskısı altında körelirken; Cihan'ın yürüme becerisini kaybedecek duruma gelmesi Azra'nın ekmeğine yağ sürer.

Azra’nın, kardeşi Ebru’yu bile isteye Cihan’ın önüne yem olarak attığını daha yeni yeni öğrenen Mustafa, anlık bir öfkeyle Gamze'ye evlilik teklifi eder.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

-Kader'in velayetinin Berrak'ın eline geçmesi Zeynep üzerinde büyük bir sarsıntıya neden olur.

- Berrak'tan kurtulmanın bir çaresini bulan Zeynep'in bunu Serhat'a söylemesiyle birlikte Serhat'ın "Bunu yaparsan bizi bitirirsin" cümlesi, dizinin yeni bölümünde kopacak yeni fırtınaların habercisi olur.

- Zeynep'in Serhat'ı terk edip Kader'i alıp bir kamyon kasası arkasına atlayıp kaçırması heyecan dolu gelişmelere imza atar.

- Yürüyemeyecek duruma gelen Cihan'un durumundan faydalanan Azra için intikam vakti gelmiştir. Tüm kozların eline geçtiğini fark eden Azra, 'Umarım senin kadar acımasız olmam" diyerek Cihan'a çektireceklerini belli eder.

- Zeynep'in Kader'i kaçırdığını öğrenen Berrak ise Zeynep'i polise ihbar eder. Yakalandığı ilk yerde karakolluk olacağını duyurarak adeta herkese meydan okur.