Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Yıldız oyuncu kadrosu ve yetenekli performanslarıyla beğeni kazanan Güller ve Günahlar dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyiciler arasında heyecanı zirbeye taşıdı. Zeynep'e gelen gizemli mektuptan sonra Zeynep'in sırrının ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu iken; Serhat'ın öğrendiği yeni bir gerçek karşısında 'Bir erkek bununla nasıl yaşar?' demesi diziye yönelik merak duygularını iyice tetikledi. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanında neler var? Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı mı?İşte merakla beklenen Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 13:30

Cumartesi akşamlarının en gözde dizileri arasında kendini gösteren Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünde; gerilim duygusu resmen doruklara ulaşacak! Yeni bölümü 2 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Güller ve Günahlar'da, Zeynep'in Kader'i Berrak'tan geri alıp alamayacağı merak konusu iken; geçen bölümde Zeynep'e gelen gizemli mektubun sahibini Serhat'ın öğrenip öğrenmeyeceği dizinin yeni bölümüne dair gelişmeleri merakta bırakıyor. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan 27. bölüm 2. fragmanında nefes kesen sahneler peşin sıra verilir iken dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümün yayınlanması için şimdiden gün sayıyor. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman gelişmeleri neler? Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'in sırrı ne? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan olaylar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 27. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI! GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ı bir araya getiren Güller ve Günahlar dizisi, her hafta izleyiciler arasında yoğun bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesi elde etmeyi başaran Güller ve Günahlar'da gerilim ve heyecan aynı anda ilerliyor.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Dizinin yayınlanan son bölüm gelişmelerinde; Berrak'ın Kader'in velayetini almasıyla birlikte çıkmaza giren Zeynep, Berrak'ın teklifi karşısında zorlu bir seçim ile karşı karşıya kalmıştı.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Serhat'ı yeniden kazanabilmek için elindeki tüm kozları kullanan Berrak, Zeynep'i en güçlü silahı olan Kader'den yana vurmaya çalışırken Zeynep'in yaşadığı çaresizlik Serhat'ı 'O zaman boşanalım' kararına itmişti.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. tanıtım fragmanında ise öne çıkan gelişmeler şu şekildedir;

-Zeynep, bu kez ailesinin evine değil de kendi evine gelen mektupla beraber büyük bir sarsıntı yaşar. Bu durumu fark eden Sevim Hanım, Zeynep'ten şüphelenir ve ona gelen bu mektuptan sonra değişik bir hale bürünmesinin sebebini sorar.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

- Zeynep'in 'Sır saklayabilir misin?' dediği sahnede gizlenen büyük sırrın ne olduğu izleyiler arasında da büyük bir merak'a sebep olurken; Serhat'ın 'Bir erkek bununla nasıl yaşar?' demesi ve Zeynep'in bu sözler karşısında ağlaması Serhat'ın sırrı öğrendiğine yönelik ihtimalleri kuvvetlendirmektedir.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

ZEYNEP'E GELEN GİZEMLİ MEKTUBUN SAHİBİ KİM? ZEYNEP, NE SAKLIYOR?

Reyting rekortmen dizilerden biri olan Güller ve Günahlar dizisinin geçtiğimiz hafta ki yayınlanan bölümünde Ebru'nun ablası Zeynep'e gelen mektubu açıp okumasıyla birlikte abla kardeş büyük bir paniğe kapılırlar.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Mektupta yalnızca 'Ödeşeceğiz' notunu yazan ve bu mesajı ileten kişinin sahibi, henüz belirsizliğini koruyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında aynı kişi tarafından ikinci kez gelen mektup, izleyiciler arasında heyecanı ikiye katlarken mektubu yazan kişinin kim olduğu ve Zeynep ile arasına ne alıp veremediği olduğunun dizinin yeni bölümünde gelişen olaylarla birlikte ortaya çıkması bekleniyor.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.