Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman yayınlandı! Zeynep'in herkesten sakladığı büyük sırrı ne? Serhat'tan Zeynep'e: Bir erkek bununla nasıl yaşar?

Cumartesi akşamlarının en gözde dizileri arasında kendini gösteren Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünde; gerilim duygusu resmen doruklara ulaşacak! Yeni bölümü 2 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Güller ve Günahlar'da, Zeynep'in Kader'i Berrak'tan geri alıp alamayacağı merak konusu iken; geçen bölümde Zeynep'e gelen gizemli mektubun sahibini Serhat'ın öğrenip öğrenmeyeceği dizinin yeni bölümüne dair gelişmeleri merakta bırakıyor. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan 27. bölüm 2. fragmanında nefes kesen sahneler peşin sıra verilir iken dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümün yayınlanması için şimdiden gün sayıyor. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. fragman gelişmeleri neler? Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'in sırrı ne? Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan olaylar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 27. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI! GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ı bir araya getiren Güller ve Günahlar dizisi, her hafta izleyiciler arasında yoğun bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Kısa zamanda geniş bir izleyici kitlesi elde etmeyi başaran Güller ve Günahlar'da gerilim ve heyecan aynı anda ilerliyor.

Dizinin yayınlanan son bölüm gelişmelerinde; Berrak'ın Kader'in velayetini almasıyla birlikte çıkmaza giren Zeynep, Berrak'ın teklifi karşısında zorlu bir seçim ile karşı karşıya kalmıştı.

Serhat'ı yeniden kazanabilmek için elindeki tüm kozları kullanan Berrak, Zeynep'i en güçlü silahı olan Kader'den yana vurmaya çalışırken Zeynep'in yaşadığı çaresizlik Serhat'ı 'O zaman boşanalım' kararına itmişti.

Güller ve Günahlar dizisi 27. bölüm 2. tanıtım fragmanında ise öne çıkan gelişmeler şu şekildedir;

-Zeynep, bu kez ailesinin evine değil de kendi evine gelen mektupla beraber büyük bir sarsıntı yaşar. Bu durumu fark eden Sevim Hanım, Zeynep'ten şüphelenir ve ona gelen bu mektuptan sonra değişik bir hale bürünmesinin sebebini sorar.

- Zeynep'in 'Sır saklayabilir misin?' dediği sahnede gizlenen büyük sırrın ne olduğu izleyiler arasında da büyük bir merak'a sebep olurken; Serhat'ın 'Bir erkek bununla nasıl yaşar?' demesi ve Zeynep'in bu sözler karşısında ağlaması Serhat'ın sırrı öğrendiğine yönelik ihtimalleri kuvvetlendirmektedir.

ZEYNEP'E GELEN GİZEMLİ MEKTUBUN SAHİBİ KİM? ZEYNEP, NE SAKLIYOR?

Reyting rekortmen dizilerden biri olan Güller ve Günahlar dizisinin geçtiğimiz hafta ki yayınlanan bölümünde Ebru'nun ablası Zeynep'e gelen mektubu açıp okumasıyla birlikte abla kardeş büyük bir paniğe kapılırlar.

Mektupta yalnızca 'Ödeşeceğiz' notunu yazan ve bu mesajı ileten kişinin sahibi, henüz belirsizliğini koruyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında aynı kişi tarafından ikinci kez gelen mektup, izleyiciler arasında heyecanı ikiye katlarken mektubu yazan kişinin kim olduğu ve Zeynep ile arasına ne alıp veremediği olduğunun dizinin yeni bölümünde gelişen olaylarla birlikte ortaya çıkması bekleniyor.