Kanal D'nin en iddialı yapımlarından olan ve entrikalı senaryosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Güller ve Günahlar dizisi yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti! Velayet krizinin bölüme damga vurduğu Güller ve Günahlar dizisinde heyecan dolu gelişmeler peş peşe gelirken; dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise gündemde bomba etkisi oluşturdu. Başrolünde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in olduğu Güller ve Günahlar'ın 24. bölümünde yaşananlar, izleyicilerin arama motorunda yeni bölüm fragmanını aratmasına neden oldu. Peki, Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güller ve Günahlar dizisi son bölümde ne oldu? Berrak, Zeynep'i hapse mi attıracak? Kanal D'nin entrikalı dizisi Güller ve Günahlar'ın son bölümü nefes keserken, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Velayet krizi son bölümün ana temasıydı. Berrak, intikam için Kader'in velayetini üstüne almak istiyor. Zeynep, Kader'i Berrak'a vermemek için elinden geleni yapıyor. Yeni bölüm fragmanında, Zeynep'in polise ihbar edileceği ima ediliyor. Cihan, yaşadığı sarsıntı sonrası yürüme yetisini kaybetmiş gibi görünüyor ve Azra'nın kontrolü altına giriyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berrak'ın geçmişte kiminle ilişki yaşadığını öğrenen Serhat'ın bu olanlardan sonra ilk kez Kaderin babasının abisi olduğunu öğrenmesi ve onunla karşı karşıya kaldığı ilk an izleyicilerin nefesini kesti!

Serhat'ın darbe etkisi yapan sert sözleriyle büyük bir sarsıntı yaşayan Cihan'ın hayatından vazgeçmesi Serhat ile birlikte tüm izleyenler üzerinde şaşkınlığa neden oldu.

Zeynep ile Serhat'ın yalan evliliklerinin gerçeğe dönmesiyle çıldıran Berrak, intikam için Kader'in velayetini üstüne almak ister. Berrak’ın yalan beyanlarıyla davayı kazanacağını anlayan Zeynep ise Serhat’ın uyarılarına rağmen tüm gemileri yakar ve Kader'i Berrak'a vermemek için elinden geleni ardına koymaz.

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanında koridorda yankılanan “Seni polise ihbar edeceğim” sözü ise bölümün en heyecanlı sahnelerinden biri oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Cumartesi günlerinin reyting rekortmen dizilerinden olan Güller ve Günahlar dizisi 25. bölüm fragmanı nihayet izleyicilerle buluştu.

Güller ve Günahlar dizisinin resmi Instagram hesabında paylaşılan "Bunu yaparsan bizi bitirirsin!" ‪başlıklı yeni bölüm fragmanı, gerilim yüklü yeni bölüm için heyecanını ikiye katladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahkeme Kader'in velayetini Berrak'a vermesiyle birlikte Kader'i sonsuza kadar kaybedeceğini anlayan Zeynep, Kader'i de alıp kaçmaya çalışır. Serhat'a rağmen Kader için herkesi terk etmeyi göze alan Zeynep, Berrak'ın kendisinden şikayetçi olmasıyla birlikte başına türlü türlü belalar açar.

Serhat'ın tokat niteliğindeki sert sözleri ile karşılaşan Cihan'ın yüksekten düşmesiyle birlikte yürüme yetisinin kaybolması Azra'ya gün doğurur. Azra'nın eline düşen Cihan eski gücünü kaybeder ve Azra'nın boyunduruğu altındadır.