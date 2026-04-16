Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar dizisi 25. bölüm bu hafta var mı?

NGM imzası taşıyan Güller ve Günahlar dizisi, Cumartesi günlerinin en iddialı dizileri arasında kendini göstermeye devam ediyor. Başrolünde Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın bir araya geldiği Güller ve Günahlar dizisi, son yayınlanan bölümüyle izleyicilerin merakını arttırdı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise başına türlü türlü belalar açacak olan Zeynep'in bu olanlardan kendisini nasıl sıyırabileceği merak konusu iken; izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylardan sonra TV kanallarındaki pek çok dizi yeni bölüm yayınlarını erteler iken bu diziler arasında Güller ve Günahlar'ın da yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar dizisi bu hafta yayınlanacak mı? 18 Nisan Cumartesi günü Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 18 Nisan güncel Kanal D yayın akışı listesi:

Güller ve Günahlar dizisinin 25. bölümünün normalde 18 Nisan Cumartesi günü yayınlanması planlanıyorken; Kahramanmaraşta gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında alınan yeni kararlar, bazı TV dizi ve programlarının yeni bölüm yayın tarihlerinin askıya alınmasına neden oldu.

Reytingi yüksek dizilerden olan Güller ve Günahlar dizisinin bu sebepten dolayı yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına yönelik araştırmalar, dizinin yayın gününün de yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı.

18 NİSAN KANAL D TV YAYIN AKIŞINDA VAR: GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDE ERTELEME YOK

Heyecan dolu gelişmeleri ve duygu dolu sahneleriyle izleyenlerin ekran başında toplandığı Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün erteleneceğine dair şuanlık mevcut net bir bilgi bulunmamaktadır.

18 Nisan Kanal D yayın akışı listesinde var olduğu görülen Güller ve Günahlar dizisinin saat 20:00'da izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 25. BÖLÜM GELİŞMELERİ:

Ekranların favori dizileri sıralamasında üst sıralarda yerini alan Güller ve Günahlar dizisinde heyecan yüklü sahneler, dizinin sıkı takipçilerini ekran başından ayıramıyor.

Zeynep'in kaçırılmasına sebep olan kişilerin peşine düşen Serhat sonunda bir iz bulur. Kaderin velayetini kazanan Berrak ise yanına Kader'i çekerek Zeynep'e büyük bir darbe vurduğunu zanneder. Ancak, Zeynep'in Serhat'ı bile şok eden planı tüm bu oyunları bozmaya yetebilecek mi?

Sevim'in Zeynep eve girer girmez içine düştüğü kurt, yayınlanan son bölümlerle birlikte gerçeğe dönüşür.

18 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİNDE NELER VAR? İŞTE 18 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI GELİŞMELERİ:

07:00 Küçük Ağa (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Yerli Dizi (Tekrar)

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Müzik Arası

04:15 Zalim İstanbul (Tekrar)