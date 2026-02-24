Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi son bölümde Berrak’ın Tibet’i bıçaklaması sonucunda Tibet’in gizemli kayboluşu izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Kızı İlkim’e kasten öldürme girişiminde bulunduğu için bir anlık öfkeyle Tibet’i bıçaklayan Berrak, yaşadığı şokun etkisindeyken çareyi Pelin’i aramakta buldu. Peki Tibet’e ne olacak?



GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDE TİBET ÖLECEK Mİ?



Sevilen dizi Güller ve Günahlar’da Cumartesi akşamki yayınlanan 18. bölümde Berrak, Tibet’i bıçaklıyor. Kızı İlkim’e araba ile çarpan ve bunu saklamaya çalışan Tibet’in telefon konuşmasını duyan Berrak, gerçekleri öğrenince öfkeden deliye dönüyor ve Tibet bıçaklanıyor.



Berrak, annesi Mutlu’nun yıllar sonra çıkıp gelmesinin şokunu henüz atlatamamış iken üstüne kızı İlkim’in kaza geçirmesi ile dünyası başına yıkılıyor.



İlk defa bir adam bıçaklayan Berrak, ne yapacağını bilemez bir halde Pelin’i arayarak yardım istiyor. Pelin Berrak’ın yanına geldiğinde sakin olmasını ve her şeyi kendisine bırakmasını istediğini söylüyor.

Tek şartı bu olanlardan kimseye bahsetmemek olan Pelin, Tibet’in bıçaklandığını ve yerini Serhat dahil kimsenin kesinlikle bilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Berrak ise eli kolu bağlı bir şekilde söylenene uyuyor. Tibet karakterine ise ne olduğu henüz bilinmiyor.



GÜLLER VE GÜNAHLAR’IN TİBET’İ KAAN ÇAKIR DİZİDEN AYRILIYOR MU?



Güller ve Günahlar dizisinde ‘Tibet’ rolünü üstlenen 49 yaşındaki oyuncu Kaan Çakır’ın diziden ayrılacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı.



Daha önceden ‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Benim Adım Melek’, ‘Su ve Ateş’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaan Çakır’ın Güller ve Günahlar dizisinden ayrılacağına yönelik herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.



OYUNCU KAAN ÇAKIR’IN DİĞER PROJELERİ:



-Kaderimin Oyunu

-Benim Adım Melek

-Mehmed Bir Cihan Fatihi

-Bodrum Masalı

-Adı Mutluluk

-Kalbim 4 Mevsim

-Böyle Bitmesin

-Leyla ile Mecnun

-Derdest

-Leylan

-Çaylak

-Yılan Hikayesi

-Kara Melek

