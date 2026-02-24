Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?

Güller ve Günahlar dizisinde Tibet rolünü üstlenen oyuncu Kan Çakır'ın son bölümde bıçaklanması izleyicilerin ünlü oyuncunun diziden ayrılabileceği yönündeki şüphelerini de beraberinde getirdi. Peki Güller ve Günahlar dizisinde Tibet'i oynayan Kaan Çakır, ekibe veda mı ediyor?

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
23:14
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
23:17

Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi son bölümde Berrak’ın Tibet’i bıçaklaması sonucunda Tibet’in gizemli kayboluşu izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Kızı İlkim’e kasten öldürme girişiminde bulunduğu için bir anlık öfkeyle Tibet’i bıçaklayan Berrak, yaşadığı şokun etkisindeyken çareyi ’i aramakta buldu. Peki Tibet’e ne olacak?


GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDE TİBET ÖLECEK Mİ?


Sevilen dizi Güller ve Günahlar’da Cumartesi akşamki yayınlanan 18. bölümde Berrak, Tibet’i bıçaklıyor. Kızı İlkim’e araba ile çarpan ve bunu saklamaya çalışan Tibet’in telefon konuşmasını duyan Berrak, gerçekleri öğrenince öfkeden deliye dönüyor ve Tibet bıçaklanıyor.

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?


Berrak, annesi Mutlu’nun yıllar sonra çıkıp gelmesinin şokunu henüz atlatamamış iken üstüne kızı İlkim’in kaza geçirmesi ile dünyası başına yıkılıyor.

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?


İlk defa bir adam bıçaklayan Berrak, ne yapacağını bilemez bir halde Pelin’i arayarak yardım istiyor. Pelin Berrak’ın yanına geldiğinde sakin olmasını ve her şeyi kendisine bırakmasını istediğini söylüyor.

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?

Tek şartı bu olanlardan kimseye bahsetmemek olan Pelin, Tibet’in bıçaklandığını ve yerini Serhat dahil kimsenin kesinlikle bilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Berrak ise eli kolu bağlı bir şekilde söylenene uyuyor. Tibet karakterine ise ne olduğu henüz bilinmiyor.


GÜLLER VE GÜNAHLAR’IN TİBET’İ KAAN ÇAKIR DİZİDEN AYRILIYOR MU?


Güller ve Günahlar dizisinde ‘Tibet’ rolünü üstlenen 49 yaşındaki oyuncu Kaan Çakır’ın diziden ayrılacağı yönündeki iddialar henüz doğrulanmadı.

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?


Daha önceden ‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Benim Adım Melek’, ‘Su ve Ateş’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Kaan Çakır’ın Güller ve Günahlar dizisinden ayrılacağına yönelik herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.

Güller ve Günahlar son bölümde Tibet öldü mü? Kaan Çakır, Güller ve Günahlar dizisinden ayrılıyor mu?


OYUNCU KAAN ÇAKIR’IN DİĞER PROJELERİ:


-Kaderimin Oyunu
-Benim Adım Melek
-Mehmed Bir Cihan Fatihi
-Bodrum Masalı
-Adı Mutluluk
-Kalbim 4 Mevsim
-Böyle Bitmesin
-Leyla ile Mecnun
-Derdest
-Leylan
-Çaylak
-Yılan Hikayesi
-Kara Melek

