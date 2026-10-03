Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Nazlı Heptürk yapımcılığında ekrana gelen Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle yine izleyicinin gündeminde yer almaya hazırlanıyor. Kanal D’nin sevilen dizisinde bu kez Serhat ve Zeynep’in romantik dansı öne çıkıyor. Duygu dolu anların yaşanacağı sahnede ikili arasındaki çekim dikkat çekerken, dansın ardından yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Romantizmin ön plana çıkacağı bölümde karakterlerin ilişkisine dair önemli ipuçlarının verilmesi beklenirken, dans sahnesi yeni bölümün en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜMDE ROMANTİK DANS

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar 36. bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde Serhat ve Zeynep arasında yaşanacak romantik dans sahnesi dikkatleri üzerine çekecek.

Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ikilinin, müzik eşliğinde sergilediği uyum ve yakınlaşma hikâyeye farklı bir boyut kazandıracak.

Romantik atmosferin hâkim olduğu sahnelerde Serhat ve Zeynep’in birbirlerine karşı hisleri bir kez daha gün yüzüne çıkacak.

Dizinin takipçileri, bu özel anın ardından karakterlerin ilişkilerinde nasıl bir değişim yaşanacağını merak ediyor. Duygusal sahneleriyle öne çıkan dans sekansı, 36. bölümün en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşadıkları acıların hesabını sorarken içinde bulunduğu tehlikeden bi‘haber olan Zeynep’i, Serhat canı pahasına kurtarır. Azra, Cihan’ın eziyetlerine maruz kalmamak, bebeğini onun yanında büyütmemek için zorlu bir kararın eşiğine gelir.

Berrak, Kader’e annelik yapmak için iyice heveslendiği sırada Mutlu ve Cihan arasında gelişen olaylar Serhat ve Zeynep’in hayatında beklenmedik bir dönem başlatacaktır.