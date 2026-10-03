Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:34

Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Güller ve Günahlar, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi duygusal anlara ortak edecek. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizide Serhat ve Zeynep’in romantik dansı bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri olacak. Romantik atmosferiyle öne çıkan sahne, yeni bölüm öncesinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı ve sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:34

Nazlı Heptürk yapımcılığında ekrana gelen , yeni bölümüyle yine izleyicinin gündeminde yer almaya hazırlanıyor. ’nin sevilen dizisinde bu kez ve ’in romantik dansı öne çıkıyor. Duygu dolu anların yaşanacağı sahnede ikili arasındaki çekim dikkat çekerken, dansın ardından yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Romantizmin ön plana çıkacağı bölümde karakterlerin ilişkisine dair önemli ipuçlarının verilmesi beklenirken, dans sahnesi yeni bölümün en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜMDE ROMANTİK DANS

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar 36. bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni bölümde Serhat ve Zeynep arasında yaşanacak romantik dans sahnesi dikkatleri üzerine çekecek. 

Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan ikilinin, müzik eşliğinde sergilediği uyum ve yakınlaşma hikâyeye farklı bir boyut kazandıracak.

Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Romantik atmosferin hâkim olduğu sahnelerde Serhat ve Zeynep’in birbirlerine karşı hisleri bir kez daha gün yüzüne çıkacak.

Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Dizinin takipçileri, bu özel anın ardından karakterlerin ilişkilerinde nasıl bir değişim yaşanacağını merak ediyor. Duygusal sahneleriyle öne çıkan dans sekansı, 36. bölümün en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşadıkları acıların hesabını sorarken içinde bulunduğu tehlikeden bi‘haber olan Zeynep’i, Serhat canı pahasına kurtarır. Azra, Cihan’ın eziyetlerine maruz kalmamak, bebeğini onun yanında büyütmemek için zorlu bir kararın eşiğine gelir. 

Güller ve Günahlar’da nefes kesen dans! Serhat ve Zeynep geceye damga vuruyor

Berrak, Kader’e annelik yapmak için iyice heveslendiği sırada Mutlu ve Cihan arasında gelişen olaylar Serhat ve Zeynep’in hayatında beklenmedik bir dönem başlatacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünde kafalar karışacak! Kader, Berrak ve Serhat’ın kızı mı?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#zeynep
#serhat
#kanal d
#güller ve günahlar
#Nazlı Heptürk
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.