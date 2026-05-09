Güller ve Günahlar'da Zeynep'in büyük sırrı ortaya çıktı! Zeynep'in çocukluk anısı yürek burktu

Cumartesi günlerinin iddialı dizilerinden olan Güller ve Günahlar dizisinde, haftalardır ekrana gelen gizemli mektup'un perde arkasındaki olay ortaya çıktı. Peki, Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep'in sakladığı sır neydi? Güller ve Günahlar dizisi 28. bölümde dikkat çeken sahne...

Kanal D'nin sevilen dizisi , bu akşam 28. bölümüyle ekran karşısına çıktı. Başrolünde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in yer aldığı Güller ve Günahlar'da 'ın vurulması ve beraberinde hastanede verilen ölüm kalım savaşı, izleyicileri ekran başında soluksuz bıraktı. Ölümle pençeleşen Serhat bir yana, yavaş yavaş eski kuvvetini elini almaya başlayan Cihan diğer yana her sahnesi ayrı bir merakta bıraktıran Güller ve Günahlar'da en çarpıcı sahne ise; 'in herkesten sakladığı sırrının itirafı oldu. Peki Zeynep'in sırrı nasıl ortaya çıktı? 'ın bilip de Serhat'ın bilmediği sır neydi? Güller ve Günahlar son bölümde duygu yüklü itiraf...

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın 28. bölümünde, Serhat'ın vurulup hayati tehlike atlatması ve Zeynep'in herkesten sakladığı sırrının ortaya çıkması öne çıktı.
Zeynep, Neşe'nin ölümüne sebep olan kişinin hapse girmesi sonrası 'Ödeşeceğiz' notuyla bir mektup almıştır.
Serhat, Nejat'ın 'Zeynep'in artık tedirgin olacak bir şeyinin kalmayacağını' söylemesi üzerine Zeynep'in bir şey sakladığından şüphelenmiştir.
Zeynep, Serhat'ın baskısı üzerine, 7 yaşındayken yaşadığı ve Neşe adlı bir kadının kendisini kurtarırken öldüğü korkunç olayı anlatmıştır.
ZEYNEP, SERHAT'A HER ŞEYİ ANLATTI! GİZEMLİ MEKTUBUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Ebru, ablası Zeynep'e gelen gizemli mektubun sahibinin hapisten çıkıp çıkmadığını araştırmasını için Nejattan yardım ister.

Yaşanan gergin olaylardan sonra Nejat'ın Serhat'ı araması ve konuşma sırasında 'Zeynep'in artık tedirgin olacak bir şeyinin kalmayacağını' söylemesi, Serhat'ın gözünde Zeynep'in kendisinden bir şey sakladığı gerçeğini ortaya koyar.

Serhat'ın Nejat'a bir şey yapmaması için herkesten sakladığı sırrını anlatmak zorunda kalması, izleyiciler arasında da haftalardır süren merakların giderilmesine neden oldu.

ZEYNEP'E GELEN MEKTUP' KAFA KARIŞTIRMIŞTI...

Zeynep, Neşe adındaki kadının ölmesine sebep olan o kişinin hapse girmesine tanıklık ettiği için ismi belli olmayan bir kişiden 'Ödeşeceğiz' notunun düşüldüğü bir mektup almıştı.

Aldığı mektup karşısında büyük bir korkuya kapılan ancak, bunu kimselere belli etmek istemeyen Zeynep, kendi korkusunu yatıştırmak için bunu kendisine yapılan bir şaka olduğuna inandırmaya çalışır. Üst üste gelen mektuplardan sonra sonunda patlak veren olay, Serhat'ın da sırrın öğrenmesine neden olur.

Zeynep'in çocukken başına gelen korkunç olaydan sonra ilk kez diline alıp anlattığı o anısı ise izleyicileri derinden etkiledi. İşte Zeynep'in Serhat'a başından geçenleri anlattığı o açıklamaları...

"7 yaşındaydım, mahallede yakar top oynuyordum. Top caddeye kaçtı, topu almak için caddeye koştum. Caddede bir araba durmuş, içerisinde de bir adam öyle seslendi.

Patladı topun, istersen sana yeniden alalım dedi. Korktum, çok rahatsız oldum oradan gitmek istedim. Çırpındım o an, sonra bir kadın geldi yardım etti bana. O kurtardı beni adamın elinden.

Ben kurtuldum ama o, benim gözümün önünde öldü. Neşe'ymiş adı. Ben ona hiç abla diyemedim ama o benim Neşe ablam. O günden sonra hiç duymadım, görmedim adamı."

