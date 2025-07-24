Güzelkoy dizisinin kadrosu tamamlandı! Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu’lu kadroya Kaçak Gelinler'in yıldızı katıldı

Semih Bağcı’nın yöneteceği "Güzelkoy" dizisinde Burçin Terzioğlu’nun “Leman”, Duygu Sarışın’ın “Şahika”, Gökçe Eyüboğlu’nun “Suzi” rolleriyle yer alacak. Güzelkoy dizisinin kadrosuna son olarak ise Selin Şekerci katıldı.

GÜZELKOY DİZİSİNE SELİN SEKERCİ DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Aile dizisinde yer alan Selin şekerci, Güzelkoy dizisiyle anlaşmaya vardı. Böylece 4 başrol kadın oyuncu belli oldu.

Güzelkoy dizisinin 4. kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Semih Bağcı’nın yöneteceği dizide Burçin Terzioğlu’nun “Leman”, Duygu Sarışın’ın “Şahika”, Gökçe Eyüboğlu’nun “Suzi” rolleriyle yer aldığı diziye son olarak Selin Şekerci dahil oldu. Başarılı oyuncu Selin Şekerci, Urla ve Seferihisar’nın muhteşem atmosferinde çekilecek diziyle anlaştı.

GÜZELKOY DİZİSİNİN KADROSU TAMAMLANDI

Çok güzel bir sahil kasabası olan Güzelkoy’da yaşanan olayları anlatan dizide “Leman” öğretmen, Şahika belediye başkanı, Mine butik sahibi, Suzi radyocu olarak seyirci karşısına çıkacak. Her şey Leman’ın yıllar sonra kasabaya dönmesi ve tüm dengeleri değiştirmesiyle başlayacak. “Güzelkoy”da 4 kadının hikâyesi çocukluk yıllarını da kapsayan gizemli ve heyecanlı hikâyelerle ekrana taşınacak.

MİMA DEMİRTAŞ GÜZELKOY DİZİSİNE Mİ KATILDI?

UrlaveSeferihisar’da çekilecek olan dizi için görüşülen isimler arasında Kızıl Goncalar‘ın Zeynep’i Mina Demirtaş da yer alıyordu. Gelen bilgilere göre Demirtaş’la anlaşma yapılamadı. Dizi için genç yeteneklerle görüşmeler sürüyor