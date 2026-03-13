Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölümüyle sosyal medyayı salladı. Dizinin takipçileri, merakla beklenen Halef 25. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada dizinin yeni tanıtımına dair paylaşımlar dikkat çekerken, izleyiciler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden konuşuyor. Peki, Halef son bölümde neler oldu?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 01:19

Halef: Köklerin Çağrısı son bölümüyle izleyicileri yine heyecan dolu sahnelerle buluşturdu. Dizinin hayranları Halef 25. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, karakterler arasındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Özellikle aileler arasında büyüyen gerilim ve ortaya çıkan sırlar hikâyenin seyrini farklı bir noktaya taşıdı. Peki, Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

HALEF 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne dair detaylar geldi. Serhat’ın Yıldız ve Melek arasında seçim yapacak. Meleği ve çocuğunu kurtarmak için Serhat hangi adımları atacak? Yıldız Melek’in tuzaklarına karşı ne yapacak? Halef dizisinin 25. Bölümünde izleyenleri gerilim dolu anlar bekleyecek.

Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

HALEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mağarada ölümle burun buruna gelen Serhat ve Yıldız, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içine düşerler. Ölümün kıyısında gezinen Yıldız’ın, sakladığı kardeşlik sırrını Serhat’a itiraf edip etmeyeceği büyük bir merak konusudur.

Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

Diğer yanda Melek, Sevde’den öğrendiği sarsıcı gerçekle derin bir sarsıntı yaşar. Bu sırrı kendisinden saklayanlarla tek tek yüzleşen Melek, gerçeği Serhat’a açıklama konusunda büyük bir tereddüt içindedir.

Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

Patlattığı mağarada Yıldız’ın da olması, Yıldırım’ı köşeye sıkıştırırken; karşısında artık Yelduranların yanı sıra Kordağlıları’ın da olması Yıldırım için sonun başlangıcı demektir. Bu tehlikeli süreçten Yıldırım sağ çıkabilecek midir?

Halef 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

HALEF YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Halef dizisi Perşembe akşamları Now kanalında izleyicisiyle buluşuyor. 19 Mart 2026 Perşembe saat 20:00’da ekranlara gelecek. Ramazan Bayramının arefe günü ekranlara gelecek olan Halef Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölüme dair detayları ilerleyen günlerde de yayınlanacak. Serhat’ın kararı kimden yanan olacak? Melek mi? Yıldız mı?

#dizi
#fragman
#Halef
#Köklerin Çağrısı
#Son Bölüm
#Medya
