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 | Dilek Ulusan

Halef dizisinde başlamadan kriz çıktı! Başrol oyuncusu resti çekti

Yeni sezonda yeni dizilerin kadroları oluşmaya başladı. Heyecanla beklenen Halef dizisinde başlamadan kriz çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, diziden ayrılma kararı aldı. Böylece Devrim Özkan partnersiz kaldı.

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Halef dizisinde başlamadan kriz çıktı! Başrol oyuncusu resti çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:18

Hercai, Tuzak, Kaderimin Oyunu ve Aslan Ailem gibi dizilerde rol alan Akın Akınözü, uzun bir aranın ardından Halef dizisiyle anlaşma sağladı. Hayranlarının büyük merakla beklediği Halef dizisinde Akın Akınözü ayrılığı yaşandı.

HALEF DİZİSİNDE KRİZ ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon çalışmalarına başlanan diziyi Çukur ekibi hazırlıyor. Bir süre askıya alınan Halef dizisinde bu sefer ise başrol oyuncu krizi yaşandı.

Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü diziden ayrılma kararı aldı. Hercai dizisindeki Miran rolüyle beğeni toplayan Akın Akınözü'nün Halef dizisinde Timur karakterini oynaması bekleniyordu. Akın Akınözü ani bir kararla diziden ayrılma kararı aldı. Böylece Devrim Özkan'a partner arayışları başladı.

Akın Akınözü'nün diziden ayrılmasının ardından son olarak Sen Ağlama İstanbul dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz'a teklif gitti. Devrim Özkan'ın ise Reyhan rolüyle izleyici karşısına çıkması beklenirken, genç oyuncunun projeye devam etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

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