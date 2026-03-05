Halef Köklerin Çağrısı 23. bölüm kavga sahnesi olay oldu! Halef setinden renkli kamera arkası kareleri paylaşıldı

Halef: Köklerin Çağrısı’nın 23. bölüm çekimleri, Aşır ve Serhat’ın kavga sahneleriyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek görüntülerin kamera arkası sosyal medyada viral oldu. Rolleri gereği kavga eden İlhan Şen ve Mert Doğan, çekimleri biter bitmez gülme krizine girdiler. İki oyuncunun kamera arkasında eğlendiği anlar hayranları tarafından beğeni aldı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 23. BÖLÜM AŞIR VE SERHAT KAVGASI

Now kanalında Perşembe akşamı yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı 23. Bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm sahnelerinden biri Yukarı Külünçe Köyü’nün eski taş ocağında gerçekleştirilen nefes kesen kavga sahnesiyle tamamlandı.

Dizide Serhat karakteriyle( İlhan Şen) ve Aşır rolündeki (Mert Doğan) karakterin, zorlu doğa şartlarında çekilen sahne için saatlerce süren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Urfa’nın sert rüzgarı ve doğal plato yapısı sahnenin dramatik etkisini güçlendirirken, oyuncular performanslarıyla tam not aldı.

HALEF OYUNCULARINDAN “ TOZU TOPRAĞI BOL”

Halef Köklerin Çağrısı 23. Bölüm çekimlerinin ardından konuşan İlhan Şen ve Mert Doğan, “Tozu toprağı bol ama çok içimize sinen bir sahne oldu. Kamera arkası kareler durumu gayet net anlatıyor” ifadelerini kullandı. Dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Oyuncuların kamera arkasında gülerken ki halleri dizinin sevenleri tarafından çok beğenildi.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız’ın Serhat’a karşı Yıldırım’ı savunması, Serhat’ı derinden sarsar. Yıldız’ın bunu gerçekten isteyerek yaptığına bir türlü ihtimal veremez. İçinde büyüyen öfke ve hayal kırıklığı, Serhat için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir süreci başlatır; ama Yıldız’a olan aşkı hâlâ içindedir. Bu kırılma, Serhat ile Yıldırım arasındaki hesaplaşmayı çok daha sert ve yıkıcı bir zemine taşır.

Diğer tarafta, Yıldız’ın kardeşi olduğunu bilmeyen Melek, geçmişten gelen beklenmedik bir ipucuyla sarsılır. Bu gizemli iz, Melek’i saklanan büyük gerçeğin eşiğine getirir. Ortaya çıkacak hakikat, tüm dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Akif, onu Urfa’dan uzaklaştırmak için sinsi ve tehlikeli planlarını devreye sokar. Ancak Hicran ve Aşır’ın bu hamlelere vereceği karşılık, iki konakta da büyük bir sarsıntıya yol açacaktır.