Başrollerinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak 43. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Son bölümde reytinglerini yükseltmesine rağmen final kararı değişmeyen dizinin final fragmanı da izleyiciyle buluştu. Peki, Halef ne zaman final yapıyor? Halef'in final bölümü yayınlandı mı? İşte dizinin final tarihi, yayın saati ve son bölümde yaşanacaklar…

HALEF NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak 43. bölümüyle final yapacak. Dizinin final bölümüyle birlikte ekrandaki yayın hayatı sona erecek.

HALEF FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 43. bölüm finali, 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak. Dolayısıyla final bölümü henüz yayınlanmadan önce izleyiciler dizinin son bölümünü bekliyor. Final fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekranlara veda edeceği de kesinleşti.

HALEF FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dizinin final bölümünde, pastaya konulan zehir nedeniyle başta Yıldız olmak üzere değer verdiği her şeyi kaybeden Serhat'ı Urfa'da zorlu bir dönem bekliyor. Geçmişin gölgeleriyle yüzleşen Serhat'ın karşısında artık bambaşka bir Yıldız bulunuyor. Ziyan Ağa'nın sakladığı sırların ortaya çıkmasıyla yaşanacak gelişmeler, final bölümünün merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

HALEF NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın neden final yaptığına ilişkin NOW veya yapım şirketi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin reytinglerinde son haftalarda yaşanan değişim ise final kararının ardından gündeme geldi.

Dizi, 5 Kasım'da yayınlanan 41. bölümünde Total grubunda 4,07 reyting alırken, 12 Kasım'daki 42. bölümünde reytingini 5,15'e yükseltti. Buna rağmen final kararından vazgeçilmedi ve 43. bölümün final bölümü olacağı duyuruldu.

HALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Halef: Köklerin Çağrısı, 18 Eylül 2025 tarihinde NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Şanlıurfa'da çekilen dizi, 43. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

HALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Dizide İlhan Şen Serhat karakterini, Biran Damla Yılmaz ise Yıldız karakterini canlandırıyor.