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 | Dilek Ulusan

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'lı Gözleri Karadeniz dizisinde beklenmedik değişim! Her şey baştan yazılacak

Başrolünde Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın yer aldığı Gözleri Karadeniz dizisinde son dakika değişikliği yapıldı. Çekimleri Rize'de başlayan dizinin senaryo ekibi değişti.

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Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'lı Gözleri Karadeniz dizisinde beklenmedik değişim! Her şey baştan yazılacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:59

Gözleri Karadeniz dizisinin ’de başlayan çekimleri tüm hızıyla devam ederken, yapımda önemli bir değişim yaşandı. İlk 3 bölümü sonrası yeni senaryo ekibi diziyi yazmaya devam edecek.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE SENARYO EKİBİ DEĞİŞTİ

Dizinin yayın tarihinin 2 Eylül Salı ya da 7 Eylül Pazar olacağı kulislerde konuşuluyor. ile ’ın başrollerini paylaştığı dizinin senaryo ekibi değişti. Altan Dönmez’in yönettiği diziyi 3. bölümünden itibaren Gamze Arslan ve Cenk Boğatur yazacak.

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'lı Gözleri Karadeniz dizisinde beklenmedik değişim! Her şey baştan yazılacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta kalem Ali Can Yaraş’ın senaryo danışmanlığını yaptığı dizide Macari ailesinin veliahtı Azil’in (Halit Özgür Sarı) gerçekleri öğrendikten ve hayatının aşkı Güneş’le karşılaştıktan girdiği büyük mücadele etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'lı Gözleri Karadeniz dizisinde beklenmedik değişim! Her şey baştan yazılacak
ETİKETLER
#rize
#dizi
#özge yağız
#halit özgür sarı
#Gözleri Karadeniz
#Senaryo Değişikliği
#Medya
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