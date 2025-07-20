Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'lı Gözleri Karadeniz dizisinde beklenmedik değişim! Her şey baştan yazılacak

Gözleri Karadeniz dizisinin Rize’de başlayan çekimleri tüm hızıyla devam ederken, yapımda önemli bir değişim yaşandı. İlk 3 bölümü sonrası yeni senaryo ekibi diziyi yazmaya devam edecek.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE SENARYO EKİBİ DEĞİŞTİ

Dizinin yayın tarihinin 2 Eylül Salı ya da 7 Eylül Pazar olacağı kulislerde konuşuluyor. Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı dizinin senaryo ekibi değişti. Altan Dönmez’in yönettiği diziyi 3. bölümünden itibaren Gamze Arslan ve Cenk Boğatur yazacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta kalem Ali Can Yaraş’ın senaryo danışmanlığını yaptığı dizide Macari ailesinin veliahtı Azil’in (Halit Özgür Sarı) gerçekleri öğrendikten ve hayatının aşkı Güneş’le karşılaştıktan girdiği büyük mücadele etkileyici bir dille ekrana taşınacak.