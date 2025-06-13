Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan film, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.

Son dönemin çok konuşulan oyuncularından senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile sinema filminde buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri, Temmuz ayında başlayacak. Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosuna Aziz Kedi’yle beraber imza attığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor.

HALUK BİLGİNER İLE FEYYAZ YİĞİT AYNI FİLMDE

14 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Feyyaz Yiğit, son olarak Gibi dizisinin 6. sezonunda rol aldı. Bilginer ise Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde Angelina Jolie ile başrolleri paylaştı.

IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarında normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor. IMAX teknolojisi, görüntü piramidinin daha büyük olması, 3 boyutlu görüntüleri gerçek boyutlarında ve daha yakından hissetmene olanak tanır.