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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 12:24 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:25
Hande Erçel ve Barış Arduç&#039;un başrollerinde yer aldığı &#039;Aşkı Hatırla&#039; filminden yeni fotoğraflar geldi

Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aşkı Hatırla filmi için Kapadokya'ya giden Hande Erçel ile Barış Arduç'un çekimlerinden yeni kareler geldi.

Başrollerinde Hande Erçel​ ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ isimli romantik komedi​ türündeki dizinin çekimleri devam ediyor. Merakla beklenen diziden yeni kareler geldi. İki oyuncunun fanları sosyal medyada yorum ve beğeni yağdırdı. 

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ​'UN YENİ FİLMİNDEN İLK KARELER GELDİ 

Birbirlerinden övgüyle bahseden Barış Arduç ile Hande Erçel çifti, ikinci kez partner oldu. Kapadokya​'ya çekime giden çift hayranlarının yoğun isteği üzerine birlikte karelerini paylaştı. Hande Erçel karelere, "Bu çiftin hikayesi beni çok heyecanlandırıyor" dedi. 

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar geldi - 1. Resim

İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimler de bulunuyor. 

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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