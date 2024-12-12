Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar geldi

12 Aralık 2024 12:24 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:25

Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aşkı Hatırla filmi için Kapadokya'ya giden Hande Erçel ile Barış Arduç'un çekimlerinden yeni kareler geldi.

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Başrollerinde Hande Erçel​ ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ isimli romantik komedi​ türündeki dizinin çekimleri devam ediyor. Merakla beklenen diziden yeni kareler geldi. İki oyuncunun fanları sosyal medyada yorum ve beğeni yağdırdı.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ​'UN YENİ FİLMİNDEN İLK KARELER GELDİ

Birbirlerinden övgüyle bahseden Barış Arduç ile Hande Erçel çifti, ikinci kez partner oldu. Kapadokya​'ya çekime giden çift hayranlarının yoğun isteği üzerine birlikte karelerini paylaştı. Hande Erçel karelere, "Bu çiftin hikayesi beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimler de bulunuyor.