Hannibal hangi platformda, nereden izlenir? Hannibal Netflix’te var mı? İşte Hannibal dizisinin yayın platformlarına ilişkin detaylar.

HANNİBAL HANGİ PLATFORMDA?

Hannibal dizisinin Türkiye’deki dijital yayın durumu, platformların güncel kataloglarına ve yayın haklarına göre değişiklik gösterebiliyor. JustWatch Türkiye verilerine göre dizinin Türkiye’deki resmi dijital yayın platformlarında erişilebilirliği sınırlı bulunuyor.

Yurt dışındaki bazı dijital yayın kataloglarında ise Hannibal dizisi Netflix ve Prime Video gibi platformlarda yer alabiliyor. Ancak bu platformlarda dizinin bulunması, Türkiye kataloğunda da yayınlandığı anlamına gelmiyor.

HANNİBAL NETFLİX’TE VAR MI?

Hannibal dizisi, Netflix’in bazı ülke kataloglarında izleyicilerle buluşabiliyor. Ancak Netflix’in içerik kütüphanesi ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Türkiye’de Netflix üzerinden Hannibal dizisini izlemek isteyen kullanıcıların güncel katalog durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Dizinin başka ülkelerde Netflix’te yayınlanması, Türkiye’de erişime açık olduğunu doğrulamıyor.

HANNİBAL AMAZON PRIME’DA VAR MI?

Hannibal dizisi, yurt dışındaki bazı Prime Video kataloglarında bulunabiliyor. Amazon Prime Video üzerinden diziyi izlemek isteyen kullanıcıların bulunduğu ülkenin yayın kataloğunu kontrol etmesi gerekiyor.

Türkiye’de Prime Video aboneliği bulunan kullanıcılar açısından dizinin erişilebilirliği, bölgesel yayın haklarına bağlı olarak değişebiliyor.

HANNİBAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hannibal dizisi, FBI özel ajanı Will Graham ile psikiyatrist Dr. Hannibal Lecter arasındaki karmaşık ilişkiyi konu alıyor. Suç soruşturmalarında özel yetenekleriyle öne çıkan Will Graham, seri katillerin düşünce biçimlerini anlamakta başarılı bir profil uzmanı olarak görev yapıyor.

Will Graham’ın soruşturmalar sırasında yardım aldığı Dr. Hannibal Lecter ise dışarıdan bakıldığında saygın bir psikiyatrist olarak tanınıyor. Ancak Hannibal’ın karanlık sırları, ikili arasındaki ilişkiyi giderek daha tehlikeli bir hale getiriyor.

Dizi, psikolojik gerilim, suç ve gizem unsurlarını bir araya getirerek Hannibal Lecter karakterinin farklı yönlerini ele alıyor.

HANNİBAL DİZİSİ OYUNCULARI

Hannibal dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mads Mikkelsen – Dr. Hannibal Lecter

Hugh Dancy – Will Graham

Laurence Fishburne – Jack Crawford

Caroline Dhavernas – Dr. Alana Bloom

Gillian Anderson – Dr. Bedelia Du Maurier

Hettienne Park – Beverly Katz

Hannibal dizisi, 2013 yılında yayın hayatına başladı ve toplam 3 sezon sürdü. Psikolojik gerilim türündeki yapım, Hannibal Lecter karakterinin hikayesini farklı bir bakış açısıyla ele almasıyla öne çıktı.