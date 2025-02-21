Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Ortega'sı buluştu, sosyal medya yıkıldı

Perran Kutman'ın başrolünde yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi 2003 yılında başladı ve 2007 yılında final yaptı. Hayat Bilgisi dizisinin önemli karakterlerinden Barbie ve Ortega'sı ise yıllar sonra bir araya geldi.

Başrolünde Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Tarık Papuççuoğlu'nun yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 2007 yılında final Hayat Bilgisi dizisi 4 sezon ekrandaki yerini aldı. Dönemin en çok izlenen yapımı sektöre de birçok oyuncu kazandırdı. Sık sık br araya oyuncular, eski ve yeni halleriyle sosyal medyayı salladı.

HAYAT BİLGİSİ OYUNCULARI BULUŞTU

Hayat Bilgisi dizisinde Babie rolüyle yer alan İpek Erdem ile rol arkadaşı dizinin Ortega'sı Paşhan Yılmazel bir araya geldi. İpek Erdem o anları, Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel'in in yazdığı, yönettiği ve Lisa ile beraber oynadıkları “Juliet” oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu. Paşoşum! şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" dedi. İki oyununun karesin görenler, "Ayyyy gözlerim dolduuu çok duygulandım çok güzelsiniz. Sizi böyle görmek çok güzel", "Bu foto duygulandırır ama" "90'lılar gerçekten duygulandı" gibi yorumlar yaptı.

İpek Erdem geçtiğimiz aylarda ise Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteriyle yer alan Gökçe Bahadır ile görüşmüştü. İki oyuncuya sosyal medyadan yorum yağarken, Gökçe Bahadır o anları "Hi Barbie" notuyla paylaştı. Oyuncuların sık sık bir araya gelmesi o dönem diziyi izleyen seyirci tarafından da beğeni yağmuruna tutuluyor.