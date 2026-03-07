HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

Blu TV'nin yerini alan HBO Max'ın yeni özel projesi olan 'Harry Potter' dizisinde oynayacak olan Hogwarts öğrencileri netlik kazanmaya başladı. İçerisinde Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin olduğu 21 yeni karakter, Harry Potter dizisi bekleyenleri arasında merak uyandırdı.

HBO'NUN YENİ HARRY POTTER DİZİSİ İÇİN OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ!

Warner Bros. Discovery ve HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını yeni uyarlanmış halinin dijital platforma taşınacağı yeni proje Harry Potter dizisi merakla beklenen oyuncu kadrosunu büyütmeye gidiyor.

Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.

Dizinin oynanacağı stüdyoda, Hogwarts’taki öğretmenler ve yetişkin karakterleri için yetenekli ve iddialı isimlerle anlaşma yoluna gittiği öğrenildi.

John Lithgow Profesör Dumbledore’u, Janet McTeer Profesör McGonagall’ı ve Nick Frost ise Rubeus Hagrid’i oynayacak.

HARRY POTTER DİZİSİNİN YENİ 21 ÖĞRENCİSİ İSİMLERİ VE KARAKTERLERİ:

Eire Farrell – Katie Bell

Asha Soetan – Angelina Johnson

Orson Matthews – Oliver Wood

Serrana Su-Ling Bliss – Alicia Spinnet

Ethan Smith – Lee Jordan

Eddison Burch – Miles Bletchley

James Dowell – Lucian Bole

Oliver Croft – Marcus Flint

Dylan Heath – Adrian Pucey

Henry Medhurst – Peregrine Derrick

Cornelius Brandreth – Terence Higgs

Laila Barwick – Pansy Parkinson

D’angelous Osei-Kissiedu – Graham Montague

India Moon – Hannah Abbott

Jazmyn Lewin – Susan Bones

Cian Eagle-Service – Ernie Macmillan

James Trevelyan Buckle – Justin Finch-Fletchley

Aaron Zhao – Terry Boot

Eve Walls – Lisa Turpin

Scarlett Archer – Penelope Clearwater

Anjula Murali – Padma Patil