HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Blu TV'nin yerini alan HBO Max'ın yeni özel projesi olan 'Harry Potter' dizisinde oynayacak olan Hogwarts öğrencileri netlik kazanmaya başladı. İçerisinde Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin olduğu 21 yeni karakter, Harry Potter dizisi bekleyenleri arasında merak uyandırdı.
Warner Bros. Discovery ve HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını yeni uyarlanmış halinin dijital platforma taşınacağı yeni proje Harry Potter dizisi merakla beklenen oyuncu kadrosunu büyütmeye gidiyor.
Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.
Dizinin oynanacağı stüdyoda, Hogwarts’taki öğretmenler ve yetişkin karakterleri için yetenekli ve iddialı isimlerle anlaşma yoluna gittiği öğrenildi.
John Lithgow Profesör Dumbledore’u, Janet McTeer Profesör McGonagall’ı ve Nick Frost ise Rubeus Hagrid’i oynayacak.
Eire Farrell – Katie Bell
Asha Soetan – Angelina Johnson
Orson Matthews – Oliver Wood
Serrana Su-Ling Bliss – Alicia Spinnet
Ethan Smith – Lee Jordan
Eddison Burch – Miles Bletchley
James Dowell – Lucian Bole
Oliver Croft – Marcus Flint
Dylan Heath – Adrian Pucey
Henry Medhurst – Peregrine Derrick
Cornelius Brandreth – Terence Higgs
Laila Barwick – Pansy Parkinson
D’angelous Osei-Kissiedu – Graham Montague
India Moon – Hannah Abbott
Jazmyn Lewin – Susan Bones
Cian Eagle-Service – Ernie Macmillan
James Trevelyan Buckle – Justin Finch-Fletchley
Aaron Zhao – Terry Boot
Eve Walls – Lisa Turpin
Scarlett Archer – Penelope Clearwater
Anjula Murali – Padma Patil