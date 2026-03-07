Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

2027 yılında HBO Max'da yayınlanacağı bilinen fantastik dizi Harry Potter'ın oyuncu kadrosuna 21 yeni isim katıldı. İşte Harry Potter hayranlarının ilgisini çekecek 21 yeni öğrenci listesi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 02:19

Blu TV'nin yerini alan 'ın yeni özel projesi olan 'Harry Potter' dizisinde oynayacak olan Hogwarts öğrencileri netlik kazanmaya başladı. İçerisinde Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin olduğu 21 yeni karakter, Harry Potter dizisi bekleyenleri arasında merak uyandırdı.

HBO'NUN YENİ HARRY POTTER DİZİSİ İÇİN OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ!

Warner Bros. Discovery ve HBO, J.K. Rowling’in kitaplarını yeni uyarlanmış halinin dijital platforma taşınacağı yeni proje Harry Potter dizisi merakla beklenen oyuncu kadrosunu büyütmeye gidiyor.

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

Yakın zamanda yayınlanması beklenen yeni Harry Potter dizisinde rol alacak karakterlerde; Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger'i sırasıyla Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton üstlenecek.

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

Dizinin oynanacağı stüdyoda, Hogwarts’taki öğretmenler ve yetişkin karakterleri için yetenekli ve iddialı isimlerle anlaşma yoluna gittiği öğrenildi.

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

John Lithgow Profesör Dumbledore’u, Janet McTeer Profesör McGonagall’ı ve Nick Frost ise Rubeus Hagrid’i oynayacak.

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!

HARRY POTTER DİZİSİNİN YENİ 21 ÖĞRENCİSİ İSİMLERİ VE KARAKTERLERİ:

Eire Farrell – Katie Bell
Asha Soetan – Angelina Johnson
Orson Matthews – Oliver Wood
Serrana Su-Ling Bliss – Alicia Spinnet
Ethan Smith – Lee Jordan
Eddison Burch – Miles Bletchley
James Dowell – Lucian Bole
Oliver Croft – Marcus Flint
Dylan Heath – Adrian Pucey
Henry Medhurst – Peregrine Derrick
Cornelius Brandreth – Terence Higgs
Laila Barwick – Pansy Parkinson
D’angelous Osei-Kissiedu – Graham Montague
India Moon – Hannah Abbott
Jazmyn Lewin – Susan Bones
Cian Eagle-Service – Ernie Macmillan
James Trevelyan Buckle – Justin Finch-Fletchley
Aaron Zhao – Terry Boot
Eve Walls – Lisa Turpin
Scarlett Archer – Penelope Clearwater
Anjula Murali – Padma Patil

HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!
ETİKETLER
#hbo max
#Oyuncu Kadrosu
#Harry Potter Dizisi
#Hogwarts Öğrencileri
#J.k. Rowling
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.