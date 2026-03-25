HBO'nun Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Harry Potter dizisinden ilk kare heyecanlandırdı

Başrollerinde Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton'un bulunduğu Harry Potter dizisi bekleyenleri için müjdeli haber nihayet geldi! HBO Max'ın merakla beklenen yeni projeleri arasında değerlendirilen ve ünü dünya çapında ülkeden ülkeye gezen yeni Harry Potter dizisinin çıkan ilk tanıtım fragmanı ile adeta yer yerinden oynadı

HBO Max’in İngiltere lansmanını kutlamak gayesiyle gerçekleştirilen törende; adı duyurulan yeni proje için kitabının orijinal serisinin dışına çıkmadan televizyon ekranlarına taşınacağı üzerinde durulmuştu. Peki, dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter'ın dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan yeni Harry Potter dizisininin fragmanı yayınlandı mı? Harry Potter dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanında neler var?

HARRY POTTER DİZİSİNİN FRAGMANI HEYECAN UYANDIRDI!

Televizyon ekranlarında "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" (Harry Potter ve Felsefe Taşı) adıyla çıkmaya hazırlanan ünlü yapım, büyücülük dünyasını modern halini milyonlarla buluşturacak.

7 sezon boyunca TV ekranlarında yayınlanması planlanan "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" dizisinin ilk fragmanını sevenleriyle buluştu.

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yeni Harry Potter dizisinin konusunu Francesca Gardiner kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Game of Thrones'un da yönetmeni Mark Mylod oturuyor.

HBO'NUN İDDİALI PROJESİ: HARRY POTTER DİZİSİNİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!

HBO’nun resmi açıklamasında verilen bilgilere göre; 25 Aralık 2026 yılında izleyicileriyle bir araya gelmesi beklenen Harry Potter dizisi oyuncu kadrosunda birbirinden değerli ve deneyimli aktörleri bir arada bulunduruyor.

Harry Potter karakterini üstlenecek kişi Dominic McLaughlin olacak iken bu isme eşlik edecek diğer kişilerinde Arabella Stanton, Lox Pratt, Alastair Stout, Rory Wilmot, John Lithgow, Nick Frost, Janet McTeer ve Paapa Essiedu gibi yıldızlar ekranlardaki yerini alacak.

HARRY POTTER DİZİSİ TELEVİZYONDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

HBO MAX dijital platformununun merakla beklenen yeni projesi, genç Harry Potter’ın bir büyücü olduğunu anlaması, Muggle ailesini ardında bırakmasını ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na gitmek için çıktığı yolda başına gelecek olanların ele alınmasından ibaret olacak.

Bu süre zarfında Ron Weasley ve Hermione Granger’la arkadaş olurken Lord Voldemort’a karşı mücadele edecek.

Dizinin 25 MArt 2026 yılında izleyicisiyle bir araya gelmesi planlanıyor.