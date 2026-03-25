Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

HBO'nun Harry Potter dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Harry Potter dizisinden ilk kare heyecanlandırdı

HBO Max dijital platformunda yayınlanması beklenen Harry Potter dizisininin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düştü! 7 sezonluk bir seri üzerine çalışıldığı düşünülen yeni Harry Potter dizisinden ilk görüntü geldi. İşte Harry Potter sevenlerinin büyük bir sabırsızlıkla bekeldiği bomba fragman!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 00:01

Başrollerinde Dominic McLaughlin, Alastair Stout ve Arabella Stanton'un bulunduğu Harry Potter dizisi bekleyenleri için müjdeli haber nihayet geldi! 'ın merakla beklenen yeni projeleri arasında değerlendirilen ve ünü dünya çapında ülkeden ülkeye gezen yeni Harry Potter dizisinin çıkan ilk tanıtım fragmanı ile adeta yer yerinden oynadı

HBO Max’in İngiltere lansmanını kutlamak gayesiyle gerçekleştirilen törende; adı duyurulan yeni proje için kitabının orijinal serisinin dışına çıkmadan televizyon ekranlarına taşınacağı üzerinde durulmuştu. Peki, dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter'ın dizi uyarlaması olarak karşımıza çıkacak olan yeni Harry Potter dizisininin fragmanı yayınlandı mı? Harry Potter dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanında neler var?

HARRY POTTER DİZİSİNİN FRAGMANI HEYECAN UYANDIRDI!

Televizyon ekranlarında "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" (Harry Potter ve Felsefe Taşı) adıyla çıkmaya hazırlanan ünlü yapım, büyücülük dünyasını modern halini milyonlarla buluşturacak.

7 sezon boyunca TV ekranlarında yayınlanması planlanan "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" dizisinin ilk fragmanını sevenleriyle buluştu.

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği yeni Harry Potter dizisinin konusunu Francesca Gardiner kaleme alırken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Game of Thrones'un da yönetmeni Mark Mylod oturuyor.

HBO'NUN İDDİALI PROJESİ: HARRY POTTER DİZİSİNİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!

HBO’nun resmi açıklamasında verilen bilgilere göre; 25 Aralık 2026 yılında izleyicileriyle bir araya gelmesi beklenen Harry Potter dizisi oyuncu kadrosunda birbirinden değerli ve deneyimli aktörleri bir arada bulunduruyor.

Harry Potter karakterini üstlenecek kişi Dominic McLaughlin olacak iken bu isme eşlik edecek diğer kişilerinde Arabella Stanton, Lox Pratt, Alastair Stout, Rory Wilmot, John Lithgow, Nick Frost, Janet McTeer ve Paapa Essiedu gibi yıldızlar ekranlardaki yerini alacak.

HARRY POTTER DİZİSİ TELEVİZYONDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

HBO MAX dijital platformununun merakla beklenen yeni projesi, genç Harry Potter’ın bir büyücü olduğunu anlaması, Muggle ailesini ardında bırakmasını ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na gitmek için çıktığı yolda başına gelecek olanların ele alınmasından ibaret olacak.

Bu süre zarfında Ron Weasley ve Hermione Granger’la arkadaş olurken Lord Voldemort’a karşı mücadele edecek.

Dizinin 25 MArt 2026 yılında izleyicisiyle bir araya gelmesi planlanıyor.

ETİKETLER
#hbo max
#Dizi Fragmanı
#Harry Potter Dizisi
#Dominic Mclaughlin
#Felsefe Taşı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.