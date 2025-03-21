Hudutsuz Sevda dizisinden neden ayrıldıkları ortaya çıktı! Hayal Köseoğlu gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Hudutsuz Sevda dizisinin Damla rolüyle yer alan Hayal Köseoğlu, dün senaryo gereği ölerek ekibe veda eden Nezir Çınarlı'yla aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Hayal Köseoğlu'na arkadaşlarından tebrik mesajları yağdı.

Başrolünde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı'nın sevgili olduğu ortaya çıktı. İki ismin paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini duyurmuş oldu.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN AŞK ÇIKTI

Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncularından Hayal Köseoğlu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı’ya kaptırdı. Dizide Damla karakteriyle seyirci karşısına çıkan Köseoğlu sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen iki isim sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekti. Yavuz rolüyle dizide yer alan Nezir Çınarlı dün dizideki partneri Yaren Yapıcı’yla ekibe veda etmişti.

Nezir Çınarlı dün diziden ayrılarak tümm ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. Ayrılık sonrasında ilişkilerini duyuran Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı'ya arkadaşlarından tebrik mesajı yağdı. Çiftin uyumunu beğenen takipçileri, sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirdi.