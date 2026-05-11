 | Funda Aydın

İpek Çiçek Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlara dönüyor! Başarılı oyuncu Alina karakterini oynayacak

Aile dizisinde oynadığı Ceylan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu İpek Çiçek, eğitimine ara vermesinin ardından yeniden setlere dönüyor. Başarılı oyuncu, yeni sezonda “Altı Üstü İstanbul” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Çiçek’in yeni rolü şimdiden merak konusu olurken, hayranları sosyal medyada dönüş haberini heyecanla karşıladı.

Aile dizisinde Soykan ailesinin en küçük kızı Ceylan karakterini oynayan İpek Çiçek, kariyerine kısa bir ara vermişti. Eğitim hayatına odaklanan genç oyuncu, bu süreçte setlerden uzak kalmayı tercih etmişti. İpek Çiçek, yeni sezon projeleri arasında yer alan “Altı Üstü İstanbul” dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor.

“Aile” dizisindeki Ceylan karakteriyle tanınan oyuncu İpek Çiçek, eğitim hayatına verdiği aranın ardından “Altı Üstü İstanbul” dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
İpek Çiçek, “Altı Üstü İstanbul” dizisinde Alina karakterini canlandıracak.
NTC Medya imzalı ve ATV ekranları için hazırlanan “Altı Üstü İstanbul” dizisinin çekimleri bu hafta başlıyor.
İpek Çiçek, daha önce “Elimi Bırakma”, “Mucize Doktor” ve “Gençliğim Eyvah” gibi yapımlarda rol almıştır.
İpek Çiçek, 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
Başlıca rolleri Nehir Erdoğan, Feyyaz Duman, İpek Çiçek gibi isimlerin yer aldığı “Altı Üstü İstanbul” dizisinin oyuncu kadrosunda birçok isim bulunmaktadır.
İPEK ÇİÇEK ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİ KADROSUNDA

NTC Medya imzalı ve ATV ekranları için hazırlanan “Altı Üstü İstanbul” dizisinin çekimleri bu hafta başlıyor. Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizinin kadrosuna genç ve başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Aile” dizisinde Soykan ailesinin en küçük kızı Ceylan karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan İpek Çiçek, eğitimine verdiği aranın ardından yeniden setlere dönüyor. Oyuncunun “Altı Üstü İstanbul” dizisinde yer alacağı haberinin duyulması, hem dizi dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Genç oyuncunun projede Alina karakterini oynayacak. İpek Çiçek’in kadroya dahil olması, dizinin merakını daha da artırmış durumda. Yapım ekibi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projede İstanbul’un farklı yüzlerini ekrana taşımayı hedefliyor. İpek Çiçek’in uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçmesi, hayranları tarafından heyecanla karşılandı. “Altı Üstü İstanbul”un yayın süreci şimdiden izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Başlıca rolleri Nehir Erdoğan (Zehra), Feyyaz Duman (Tarık),

Rahimcan Kapkap’a Berk Ali Çatal (Uzay),

İlker Aksum (Bayram),

Sena Mia Kalıp (Melek),

Öykü Gürman (Fahriye)

Kaan Çakır (Galip),

Sacide Taşaner (Pamuk),

Yüsra Geyik (Nihal)

Cem Söküt’ün (Şeker İbo),

Can Kızıltuğ (Bora),

Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir),

Uzay (Berk Ali Çatal),

Doğan Can Sarıkaya (Hasan)

Efe Taşdelen (Mert)

Kaan Akkaya (Sado)

İpek Çiçek ( Alina)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL’UN ALİNA’SI İPEK ÇİÇEK KİMDİR?

Genç oyuncu İpek Çiçek, 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çiçek’in yaklaşık 1.55 boyunda ve 50 kilo civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dizi ve sinema projelerinde yer alan Çiçek, Asiye Kocaman Ajans bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam eden başarılı oyuncu, kamera önü oyunculuk eğitimlerini Beyti Engin’den almıştır. Cihangir Sanat Atölyesi’nde temel oyunculuk eğitimlerini tamamlayarak mesleki gelişimini güçlendirmiştir.

İlk ekran deneyimini “Dört Köşe” filmi ile yaşayan İpek Çiçek, 2019 yılında TRT 1’de yayınlanan “Elimi Bırakma” dizisine Gamze karakteriyle dahil olmuştur. Bu projeyle dikkat çeken genç oyuncu, ardından “Mucize Doktor” dizisinde Kübra karakterini oynayarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Özellikle çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ile yer aldığı sahnelerdeki performansı, yapımcıların da ilgisini çekmiştir.

Süreç Film yapımı “Gençliğim Eyvah” dizisinde Ayşe karakterini oynayan İpek Çiçek, kariyerinde istikrarlı bir yükseliş göstermektedir. Asıl ününü Show Tv’de yayınlanan Aile dizisinde asıl ününü kavuşmuştur.

