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 | Banu İriç

Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu

Bangkok’ta bir kedi, hem polis merkezini karıştırdı hem sosyal medyayı kahkahaya boğdu. Sokakta bulunup karakola getirilen sevimli ama huysuz kedi, memurları defalarca ısırınca kendini mizahi bir “ceza soruşturmasının” ortasında buldu. Sabıka fotoğrafı ve pati izleriyle belgelenen bu olay, Tayland polisinin eğlenceli yaklaşımıyla kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

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Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 17:52

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sokakta bulunan bir kedi, polis merkezinde adeta ortalığı birbirine kattı. Agresif tavırları ve polisleri ısırmasıyla gündeme gelen kediye mizahi şekilde "cezai işlem" uygulandı; sabıka fotoğrafı çekildi, pati izleri alındı.

Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu

Bangkok Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Parinda Pakeesuk’un 14 Mayıs’ta yaptığı sosyal medya paylaşımına göre, 9 Mayıs’ta bir vatandaş tarafından sokakta bulunarak karakola getirilen sahipsiz kedi, polislerin tüm iyi niyetine rağmen kısa sürede birçok memuru ısırdı.

Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu

POLİSLERE SALDIRMAKLA SUÇLANDI SAHİBİNE ÇAĞRI YAPILDI

Durumu mizahi bir dille paylaşan Pakeesuk, “Bu kedi polis memurlarına saldırmakla suçlandı ve gözaltına alınmak üzere. Lütfen paylaşın, sahibi gelip kefaletle kurtarsın” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, kedinin sabıka panosu önünde çekilen fotoğrafları ve pati izleri de yer aldı. Polis memuru, olay raporunda da kedinin adına konuşur gibi, “Sadece açtım. Kimseyi ısırmak istemedim” notunu düştü.

Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu

ÖZEL HÜCREYE ALINAN KEDİYE YOĞUN İLGİ

Karakolda mama ve su ile “özel hücre”ye alınan kedi, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde kısa sürede viral oldu. Yoğun ilgi gören gönderiler kedinin sahibine de ulaştı. Saatler sonra karakola gelen sahibi, evcil hayvanını teslim aldı.

Olayı mizah dolu cümlelerle sonlandıran Pakeesuk, “Bu vaka düzgün şekilde ele alınmalı. Yoksa diğer kediler insanları ısırmanın kabul edilebilir olduğunu düşünebilir” diyerek takipçilerine gülümseten bir kapanış yaptı.

Isırdı, tutuklandı, poz verdi: Sabıkalı kedinin pozu sosyal medyada gündem oldu
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