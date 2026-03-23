İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları 25. bölümde diziye veda ediyor! İskender’in ölümü Arafköy’de dengeleri altüst edecek

Cennetin Çocukları 25. bölümüyle hikâyesini daha da derinleştiriyor. Reşat’ın ölümünün ardından Arafköy’de görünmeyen bir tehlike yaklaşırken, kasaba halkı henüz bu durumdan habersiz yaşamına devam ediyor. Haldun’un ölümünden sonra eski kabadayıların Arafköy’e gelmesiyle Sarı Dayı’nın işi zorlaşır. Kasabada gerilim daha da yükseliyor. Diğer yandan Bayram ve Esmeray, Aytekin’in peşinde bu kez farklı bir görev üstleniyor; Aytekin’in horozunu korumak. Hem komedi hem de aksiyonun iç içe geçtiği yeni bölümde, İskender’in ölümü tüm kasabalıyı derinden sarsıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN İSMAİL HACIOĞLU VEDA MI EDİYOR?

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Cennetin Çocukları 25. bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyecek bir gelişmeyle gündeme geldi. Dizide İskender karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu’nun projeye veda etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni bölümde İskender’in ölümüyle birlikte Arafköy’de dengelerin tamamen değişeceği konuşuluyor.

İskender karakterinin hikâyedeki kritik rolü göz önüne alındığında, İsmail Hacıoğlu’nun dizinden gidişi hikayeyi doğrudan etkileyecek. Özellikle kasaba halkı üzerindeki etkisi ve karakterler arasındaki ilişkilerde oluşturacağı boşluk, yeni bölümlerde farklı çatışmaların önünü açacak gibi görünüyor.

Cennetin Çocukları 25.bölüm fragmanında yer alan ipuçları, İskender’in dramatik bir sonla hikâyeye veda edebileceğini gösterirken, izleyiciler bu sahnelerin nasıl işleneceğini büyük bir merakla bekliyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada “İsmail Hacıoğlu gerçekten ayrılıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

CENNETİN ÇOCUKLARI 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reşat’ın ölümünden sonra kasabaya yeni bir tehdit yaklaşmaktadır. Arafköy halkı her şeyden habersiz huzurlu yaşamlarına dalmışken, bu tehditten kurtulabilecekler midir? Haldun’un ölümünden sonra eski kabadayılar bir bir Arafköy’e gelir. Onları ağırlama vazifesi de Sarı Dayı’ya verilir. Sarı Dayı, bu kabadayıları oyalayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, Aytekin’in peşinde yine bir maceraya girer. Bu kez görevleri, Aytekin’in horozunu korumaktır. Bayram, Aytekin’in verdiği görevi başarıyla tamamlayabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cennetin Çocukları 25. bölümde İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılmasıyla gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölüme dair detaylar merak ediliyor. Cennetin Çocukları yeni oyucun kadrosuyla 26. bölümde ekranlara gelecek. Yeni hikaye ve karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Cennetin Çocukları 26. bölüm fragmanı diziden hemen sonra ekranlara gelecek. 30 Mart 2026 Pazartesi saat 20:00'da Cennetin Çocukları 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.