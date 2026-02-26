İsmail Hacıoğlu'nun yerine Cennetin Çocukları dizisine girecek isim belli oldu!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı

İSMAİL HACIOĞLU UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak Cennetin Çocukları dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesinde "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan uyuşturucu maddeyi kullandım" dedi. İsmail Hacıoğlu ayrıca 27 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek aylık gelirini de açıkladı. Kaan Tangöze ise "Yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum" dedi.

İSMAİL HACIOĞLU, CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN ÇIKARILDI

İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu kullandığını itiraf ettikten sonra yer aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu'nun fragmandan dahi silinmesinin ardından yeni başrol arayışları hız kesmeden başladı.

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BAŞROL OYUNCUSU ALPEREN DUYMAZ MI OLDU

İsmail Hacıoğlu yerine yeni başrol arayışları bir hafta devam etti. Kulis bilgilerine göre dizinin Alperen Duymaz ile devam etmesi bekleniyor.