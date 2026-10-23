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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:59

İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu? 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil ve Esme’nin düğününde yaşanacağı öne sürülen silahlı saldırı, İso’nun akıbetini gündeme getirdi. Ağır yaralanacağı iddia edilen İso’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve hayatta kalıp kalmayacağı merak ediliyor. İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu? 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:59

ekranlarında yayınlanan dizisinde yeni bölüm öncesinde heyecan yükseliyor. Adil ve ’nin düğününde Şerif’in saldırı düzenleyeceği ve çıkan olaylarda İso’nun vurularak ağır yaralanacağı iddia ediliyor. Hastaneye kaldırılacağı ve ameliyata alınacağı öne sürülen İso’nun geleceği, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz’de İso ayrılıyor mu, ölecek mi? İşte yeni bölümde yaşanması beklenen gelişmeler…

İSO DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde İso’nun vurulmasının ardından karakterin hikâyesinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Adil ve Esme’nin düğününde yaşanacağı öne sürülen silahlı saldırı sırasında ağır yaralanacağı iddia edilen İso’nun hastaneye kaldırılarak ameliyata alınması bekleniyor.

İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu? 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ancak İso karakterinin diziden ayrılacağına ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle yaşananların karakterin hikâyesinin sonu olup olmadığı, yeni bölümde ortaya çıkacak gelişmelerle netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ İSO AYRILIYOR MU?

Dizide İso’nun vurulması ve hayati tehlike yaşaması, izleyicilerde karakterin ölüp ölmeyeceğine ilişkin soru işaretleri oluşturdu. İddialara göre ağır yaralanan İso, vakit kaybedilmeden hastaneye götürülecek ve ameliyata alınacak. İso’ya kan verilmesi gerekeceği, ancak kanı kimin vereceğinin henüz belli olmadığı belirtiliyor.

İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu? 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eleni ve Oruç’un İso’nun tedavisiyle ilgileneceği de yeni bölüme ilişkin aktarılan gelişmeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte İso’nun hayatını kaybedip kaybetmeyeceği veya diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

İSO ÖLECEK Mİ?

Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme’nin düğününün silahlı saldırıyla kesintiye uğrayacağı iddia ediliyor. Şerif’in düğünü basmasıyla birlikte ortamın karışacağı ve silahların çekileceği öne sürülüyor. Yaşanan olaylar sırasında İso’nun vurularak ağır yaralanacağı belirtiliyor.

İso diziden çıkıyor mu? Taşacak Bu Deniz İso ayrılıyor mu? 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ancak İso’yu kimin vurduğu konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Saldırının nasıl gerçekleşeceği ve olayın arkasındaki kişinin kim olduğu, dizinin yeni bölümünde yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz’in 35. bölümünde Adil ve Esme’nin yıllardır beklediği düğün gecesi öne çıkıyor. Esme, kızının satıldığı paranın harcandığını öğrenmesinin ardından Şerif’e boyun eğmemeye karar veriyor. Gelinliğiyle hapse girme ihtimaline rağmen Adil’in yanında horon oynamaya kararlı olan Esme, yaşadığı travmayla da mücadele ediyor.

Adil ise eşinin yaşadığı acılar ve hapis ihtimali karşısında öfkesine hâkim olmakta zorlanıyor. Kan davasını sona erdirmek için çabalayan Adil’in Şerif hakkında ölüm emri verdiği aktarılıyor.

Öte yandan Volkov’un saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Koçariler, İso’nun bulduğu bir fikir sayesinde rahatlama fırsatı yakalıyor. İso ve Fadime birlikte çalışırken Volkov’un oğlu Cengiz de neden olduğu acıları telafi etmek için beklenmedik bir karar alıyor.

Adil ve Esme’nin düğünü mutlulukla başlasa da yaşanacağı öne sürülen silahlı saldırı, geceyi büyük bir paniğe dönüştürüyor. Oruç’un da ölümle yaşam arasında kalacağı belirtilirken yeni bölümde peş peşe gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz’in 35. bölümünde yaşanacak olayların ardından gözler 36. bölüm fragmanına çevriliyor. İso’nun sağlık durumu, Adil ve Esme’nin düğününde yaşanan saldırının sonuçları ve karakterlerin bundan sonra nasıl hareket edeceği yeni bölüm için merak uyandırıyor. Yeni bölümden ilk fragman bölüm sonunda gösterilecek.

ETİKETLER
#TRT 1
#Esme
#taşacak bu deniz
#İso
#Adil
#Medya
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