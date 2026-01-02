Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İstanbul Hatırası dizi oluyor! Nejat İşler'e teklif gitti

Ahmet Ümit'in 2010 yılında okurlarla buluşan kitabı İstanbul Hatırası dizi oluyor. Polisiye türündeki kitabın dizi versiyonu Netflix platformunda yayınlanacak ve ilk olarak Nejat İşler'e teklif gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Hatırası dizi oluyor! Nejat İşler'e teklif gitti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 16:31

Netflix için çekilecek “İstanbul Hatırası” dizisinin yönetmen koltuğunda son olarak “Mezarlık”ın 3. sezon çekimlerini tamamlayan usta yönetmen Abdullah Oğuz oturacak.

ÇEKİMLERİ MART AYINDA BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol karakteri Başkomser Nevzat için Nejat İşler’e teklif gitti. İşler’in projeye sıcak baktığı öğrenildi. Mart ayında başlayacak olan çekimler İstanbul ve çevresinde yapılacak. İlk sezonu 8 bölüm olarak planlanan dizide olaylar tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlıyor.

İstanbul Hatırası dizi oluyor! Nejat İşler'e teklif gitti

Nejat İşler son olarak Evcilik filmiyle seyircisinin karşısına çıktı. Nejat İşler, filmlerinin kamera arkası görüntülerini yayınlayan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a tepki göstermesiyle de çok konuşuldu. “Filmlerini çektikten sonra kamera arkalarını yayınlıyor. İlk benimkini yayınlamıştı zaten, kamera arkalarında bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor. Bunu servis ediyor.” sözleriyle de dikkat çekmişti.

İstanbul Hatırası dizi oluyor! Nejat İşler'e teklif gitti
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.