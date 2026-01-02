İstanbul Hatırası dizi oluyor! Nejat İşler'e teklif gitti

Netflix için çekilecek “İstanbul Hatırası” dizisinin yönetmen koltuğunda son olarak “Mezarlık”ın 3. sezon çekimlerini tamamlayan usta yönetmen Abdullah Oğuz oturacak.

ÇEKİMLERİ MART AYINDA BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol karakteri Başkomser Nevzat için Nejat İşler’e teklif gitti. İşler’in projeye sıcak baktığı öğrenildi. Mart ayında başlayacak olan çekimler İstanbul ve çevresinde yapılacak. İlk sezonu 8 bölüm olarak planlanan dizide olaylar tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlıyor.

Nejat İşler son olarak Evcilik filmiyle seyircisinin karşısına çıktı. Nejat İşler, filmlerinin kamera arkası görüntülerini yayınlayan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a tepki göstermesiyle de çok konuşuldu. “Filmlerini çektikten sonra kamera arkalarını yayınlıyor. İlk benimkini yayınlamıştı zaten, kamera arkalarında bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor. Bunu servis ediyor.” sözleriyle de dikkat çekmişti.