Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı

Yayınlandığı günden itibaren eleştiri oklarının hedefi olan Jasmine dizisinin ikinci sezonu iptal edildi. Platform tarafından yapılan açıklamada başka platformlarda yayınlanabileceği ya da Türkiye'de erişime kapalı olarak yayınlanmaya devam edileceği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:36

Başrolünde Bez Bebek dizisinden tanıdığımız Asena Keskinci'nin yer aldığı Jasmine dizisi Türkiye'de tamamen yayından kaldırıldı.

JASMINE DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI

Jasmine'in ikinci sezonunun iptal edildiği açıklandı. Dizinin altıncı bölümü yayınlandığında bunun "geçici bir ara" olduğu açıklanmıştı.

Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı

Yayınlanan platformda Jasmine dizisinin 2. sezonunun Türkiye'den kaldırıldığı belirtildi. Konuyla ilgili oyunculardan herhangi bir paylaşım gelmedi.

Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı

JASMINE DİZİSİ OYUNCULARI

Jasmine dizisinin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekiyor. Genç oyuncuları bünyesinde barındıran Jasmine, Asena Keskinci, Burak Can Aras, Aziz Caner İnan ve Önder Selen gibi isimler yer alıyor.

Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı

ASENA KESKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

20 Nisan 2001 doğumlu Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde oynadığı Yağmur karakteriyle tanındı. Keskinci ilk olarak Aliye, Hırsız Polis dizileriyle de oyunculuğa başladı. Sinemada ise, Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda başkarakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.

Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı
ETİKETLER
#Dizi Iptali
#Bez Bebek
#Asena Keskinci
#Jasmine Dizisi
#Dizi Yayından Kaldırıldı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.