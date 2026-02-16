Jasmine dizisinin ikinci sezonu Türkiye'de yayından kaldırıldı

Başrolünde Bez Bebek dizisinden tanıdığımız Asena Keskinci'nin yer aldığı Jasmine dizisi Türkiye'de tamamen yayından kaldırıldı.

JASMINE DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI

Jasmine'in ikinci sezonunun iptal edildiği açıklandı. Dizinin altıncı bölümü yayınlandığında bunun "geçici bir ara" olduğu açıklanmıştı.

Yayınlanan platformda Jasmine dizisinin 2. sezonunun Türkiye'den kaldırıldığı belirtildi. Konuyla ilgili oyunculardan herhangi bir paylaşım gelmedi.

JASMINE DİZİSİ OYUNCULARI

Jasmine dizisinin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekiyor. Genç oyuncuları bünyesinde barındıran Jasmine, Asena Keskinci, Burak Can Aras, Aziz Caner İnan ve Önder Selen gibi isimler yer alıyor.

ASENA KESKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

20 Nisan 2001 doğumlu Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde oynadığı Yağmur karakteriyle tanındı. Keskinci ilk olarak Aliye, Hırsız Polis dizileriyle de oyunculuğa başladı. Sinemada ise, Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda başkarakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.