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 | Dilek Ulusan

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'li 'Antalya Gambit' adlı mini dizi yayında

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'linin başrolünde yer aldığı mini dizi Antalya Gambit yayına girdi. Ülkemizin güzelliklerinin dünyaca ünlü oyuncularımız tarafından tanıtıldığı tanıtım filmleriyle turist çekilmesi planlanıyor.

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Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'li 'Antalya Gambit' adlı mini dizi yayında
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 17:12

Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya'nın tanıtımı bu sefer mini dizi ile yapıldı. Mini dizisinin başrolünde ise Meryem Uzerli ile Kaan Urgancıoğlu yer aldı.

MERYEM UZERLİ İLE KAAN URGANCIOĞLU BAŞROLDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli ‘Antalya Gambit’ adlı mini dizide başrol oynadı. “Deniz, kum, güneş, tarih, kültür ve gizem dolu bir hikâye” sloganlı ‘Antalya Gambit’ adlı mini dizi yayına girdi.

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'li 'Antalya Gambit' adlı mini dizi yayında

Antalya Gambit’te Meryem Uzerli ünlü sanat küratörü ‘Lara”, Kaan Urgancıoğlu ise gizemli mimar “Deniz” karakterleriyle yer aldı. Yolları turizmin gözbebeği Antalya’da kesişen ikilinin macerası 10 bölüm olarak çekildi. Serinin ikinci bölümünde Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu’nun İstanbul macerası yer aldı.

Kaan Urgancıoğlu ve Meryem Uzerli'li 'Antalya Gambit' adlı mini dizi yayında

Dün ilk kez Rusya’da yayınlanan mini dizi bu sabah da YouTube sayfasında izleyicilere sunuldu. Ülkemizin güzelliklerinin dünyaca ünlü oyuncularımız tarafından tanıtıldığı tanıtım filmleriyle turist çekilmesi planlanıyor.

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