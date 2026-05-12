Kadro değişti, reyting savaşını kaybetti! Cennetin Çocukları dizisi için final kararı verildi

Başrol kadrosu değişen Cennetin Çocukları, yeni sezonda ekranlarda yer almayacak. TRT 1’in sevilen yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları için final kararı verildi. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’in başrollerini paylaştıkları Cennetin Çocukları, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek. İşte detaylar…
TRT 1’in sevilen yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları, son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Özellikle de değişen başrol kadrosuyla gündemde yer alan Cennetin Çocukları, yeni sezonda da ekranlarda olup olmayacağıyla merak edilen yapımlardan biri oldu.
Yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken Cennetin Çocukları, en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyordu. Motto Prodüksiyon imzalı dizi için karar verildi. Kanalın son anda aldığı kararla birlikte Cennetin Çocukları final yapacak.
Değişen kadrosuyla geçtiğimiz aylarda oldukça gündemde yer alarak dikkat çeken Cennetin Çocukları, izleyici kaybına gitti. İzleyici kaybından dolayı reytinglerde de istenilen başarıyı elde edemedi.
Ayvalık’ta çekilen Cennetin Çocukları, sezonun en çok dikkat çeken ve konuşulan yapımlarından biriydi. Ancak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları için final kararı verildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cennetin Çocukları, kanal yönetiminin ve yapım şirketinin kararı ile ekranlara veda edecek.
Sezon başında başrol değişikliğine giden Cennetin Çocukları, hikayesindeki köklü değişimle birlikte ekranlara geliyordu. Hatta kadroya dahil olan Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’ın katılımıyla dizi de yeni bir soluk oluşmaya başlamıştı.
Cennetin Çocukları dizisi için yapılan bu köklü değişimler ne yazık ki reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamadı. İzleyicisi tarafından izleneme kaybeden Cennetin Çocukları, kanalın ve yapım şirketinin beklentisini karşılayamadı.
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Cennetin Çocukları, yeni sezonda da yayınlanması planlanırken 36. bölümde final yapacağı öğrenildi. Soner Caner’in yönetmen koltuğunda oturduğu Cennetin Çocukları, yeni sezonda ekranlarda yer almayacak.