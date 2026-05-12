Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Kadro değişti, reyting savaşını kaybetti! Cennetin Çocukları dizisi için final kararı verildi

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları için final kararı verildi. Oyuncu kadrosunu değiştiren dizi reyting savaşında kaybetti. Yeni sezonda ekranlarda yer alacağı düşünülen Cennetin Çocukları, 4 bölüm sonra ekranlara veda ediyor.

Cennetin Çocukları, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in başrollerini paylaştıkları Cennetin Çocukları, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

TRT 1'in sevilen yapımlarından Cennetin Çocukları dizisi, değişen başrol kadrosu ve reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması nedeniyle final kararı aldı.
Başrollerini Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in paylaştığı dizi, 4 bölüm sonra ekranlara veda edecek.
Dizinin sezon başında değişen başrol kadrosu ve hikayesindeki köklü değişimler izleyici kaybına yol açtı.
Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen dizi, kanalın ve yapım şirketinin beklentisini karşılayamadı.
Ayvalık'ta çekilen dizi, Pazartesi akşamları ekranlara geliyordu ve 36. bölümde final yapacak.
Soner Caner'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, yeni sezonda ekranlarda yer almayacak.
KADRO DEĞİŞTİ, REYTİNG SAVAŞINI KAYBETTİ!

TRT 1’in sevilen yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları, son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Özellikle de değişen başrol kadrosuyla gündemde yer alan Cennetin Çocukları, yeni sezonda da ekranlarda olup olmayacağıyla merak edilen yapımlardan biri oldu.

Yayınlandığı günden beri konusuyla dikkat çeken Cennetin Çocukları, en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyordu. Motto Prodüksiyon imzalı dizi için karar verildi. Kanalın son anda aldığı kararla birlikte Cennetin Çocukları final yapacak.

Değişen kadrosuyla geçtiğimiz aylarda oldukça gündemde yer alarak dikkat çeken Cennetin Çocukları, izleyici kaybına gitti. İzleyici kaybından dolayı reytinglerde de istenilen başarıyı elde edemedi.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI VERİLDİ

Ayvalık’ta çekilen Cennetin Çocukları, sezonun en çok dikkat çeken ve konuşulan yapımlarından biriydi. Ancak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları için final kararı verildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cennetin Çocukları, kanal yönetiminin ve yapım şirketinin kararı ile ekranlara veda edecek.

Sezon başında başrol değişikliğine giden Cennetin Çocukları, hikayesindeki köklü değişimle birlikte ekranlara geliyordu. Hatta kadroya dahil olan Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’ın katılımıyla dizi de yeni bir soluk oluşmaya başlamıştı.

Cennetin Çocukları dizisi için yapılan bu köklü değişimler ne yazık ki reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamadı. İzleyicisi tarafından izleneme kaybeden Cennetin Çocukları, kanalın ve yapım şirketinin beklentisini karşılayamadı.

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Cennetin Çocukları, yeni sezonda da yayınlanması planlanırken 36. bölümde final yapacağı öğrenildi. Soner Caner’in yönetmen koltuğunda oturduğu Cennetin Çocukları, yeni sezonda ekranlarda yer almayacak.

ETİKETLER
#reyting
#Burak Serdar Şanal
#TRT 1
#Cennetin Çocukları
#dizi final
#Medya
