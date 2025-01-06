Kan Çiçekleri final oldu, son set günü Yağmur Yüksel gözyaşlarına boğuldu
Başrolünde Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yer aldığı günlük dizi Kan içekleri dizisi ekrana veda etti. Son set gününde duygusal anlar yaşayan Yağmur Yüksel, gözyaşlarına boğuldu.
Fenomen günlük dizi Kan Çiçekleri geçtiğimiz hafta final kararı aldığını duyurmuştu. Çekimleri biten dizinin son set gününde oyuncular da duygusal anlar yaşadı. Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kan Çiçekleri dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, son set gününde gözyaşlarına boğuldu.
YAĞMUR YÜKSEL'İ KAN ÇİÇEKLERİ HÜZNÜ
Kan Çiçekleri 17 Ocak günü ekrana gelecek bölümüyle izleyicisine veda edecek. 434. bölümüyle final yapacak dizide 3 sezondur yer alan Yağmur Yüksel'in üzüntüsünü kameralara yansıdı.
Son set gününde gözyaşlarına boğulan Yağmur Yüksel'i arkadaşları kamera kaydına aldı. Yağmur Yüksel, Nilüfer'in İnkar Etme şarkısı çalarken hıçkıra hıçkıra ağladı.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Yağmur Yüksel, "BİZİ UNUTMA 🤍 Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizlerle çalışmak çok keyifliydi." dedi.